Серия PROND EX представляет собой дальнейшее развитие светофильтров Hoya PROND. Фильтры этой серии отсекают не только видимую часть спектра, но и ближнюю часть инфракрасного теплового спектра, что позволяет безопасно использовать их для съемки поверхности солнца, солнечных затмений и других сверхъярких объектов. Благодаря технологии металлизированного покрытия ACCU-ND фильтры не оказывают влияния на цветовой баланс снимков. Это важное преимущество существенно отличает серию PROND EX от нейтральных фильтров других производителей, которые могут отсекать световой поток неравномерно, что и приводит к цветовому дисбалансу. Серия рассчитана на профессионалов и любителей, занимающихся фотографией и видеосъёмкой. Фильтры сделаны из прозрачного оптического стекла HOYA в лёгкой алюминиевой оправе.

Нейтральные фильтры (их также называют нейтрально-серыми или фильтрами нейтральной оптической плотности) предназначены для равномерного снижения интенсивности светового потока. Они применяются для увеличения выдержки как в фото-, так и в видеосъемке. В видео сниженная скорость затвора обеспечивает плавность и естественность передачи движения, устраняет эффект стробирования (например, при съёмке с открытой диафрагмой в солнечную погоду), в фотосъемке обычно используются в пейзажах для сглаживания морских волн, течения воды и любого другого движения, включая уличный трафик. Съёмка с длинной выдержкой позволяет передавать привычные явления окружающего мира в интересном и совершенно необычном виде. Важной задачей в производстве таких фильтров является обеспечить одинаковую степень затемнения для всех волн видимого цвета, чтобы не возник цветовой сдвиг изображения.

С какого ND-фильтра лучше начать? Этот вопрос может возникнуть у многих (особенно начинающих) фотографов. И специально для этого компания HOYA создала набор из 3-х наиболее популярных моделей нейтральных фильтров PROND EX 8, 64 и 1000, которые снижают светопропускаемость на 3, 6 и 10 ступеней экспозиции соответственно. Оправа фильтров обладает передней резьбой, поэтому вы можете комбинировать их между собой для достижения других значений затемнения.

HOYA PROND EX 8 позволяет скорректировать экспозицию на 3 ступени. Это необходимо, например, в яркий солнечный день, когда вы ведете портретную съёмку и хотите максимально открыть диафрагму для уменьшения глубины резкости или же когда вам нужно увеличить время выдержки при съёмке видео.

HOYA PROND EX 64 поможет добавить достаточно сильное размытие движущихся объектов, что как правило затруднительно при съёмке в светлое время из-за слишком короткой выдержки. Подобное размытие также важно при интервальной съёмке (таймлапс), т.к. это обеспечивает плавность перехода между кадрами в режиме ускоренного воспроизведения.

HOYA PROND EX 1000 используется для достижения сверхдлинных выдержек в светлое время суток, что позволяет создавать необыкновенные снимки: например, молочную воду в ручьях, фонтанах и водопадах. Сверхдлинные выдержки (30 с, 1 минута и более) также позволяют убирать с оживленных улиц пешеходов и транспорт при съемке городских пейзажей и архитектуры.

При комбинировании всех трех фильтров общая оптическая плотность составит 5.7 (19 ступеней, более ND100000), что позволит безопасно снимать поверхность солнца, солнечные затмения и другие сверхъяркие объекты.

В комплект входит сумка, в которую помещаются все 3 фильтра и еще один.