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Адаптер Hoya Instant Action Adapter Ring 72mm, для светофильтров

  • Instant Action Adapter Ring 72mm
  • Instant Action Adapter Ring 72mm
  • Instant Action Adapter Ring 72mm
  • Instant Action Adapter Ring 72mm
  • Instant Action Adapter Ring 72mm
Код товара:УТ-00051767
Артикул:0024066069719*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING вместе с переходным кольцом HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (продаётся отдельно) позволяют мгновенно крепить и снимать обычные резьбовые фильтры на объектив с помощью силы магнита.

Как использовать:
1. Накрутите кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING на объектив.
2. Накрутите переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (продаётся отдельно) на резьбовой фильтр.
3. Присоедините фильтр к объективу.
* При смене фильтров адаптер снимать не нужно.

Преимущества:
Установка и снятие светофильтров одним движением.
Вы не упустите ценный кадр благодаря возможности оперативной замены фильтров.
Никаких падений фильтров при скручивании.