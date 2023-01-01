Набор светофильтров Hoya DIGITAL FILTER KIT: 58mm UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8
Код товара : УТ-00023923
Артикул : 0024066058980
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Набор из трех светофильтров HOYA Digital Filter Kit на все случаи жизни. Включает самые необходимые для фотографа фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Поляризационный фильтр HOYA PL-CIR с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметалличеких поверхностей (стекло, вода, листва), повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс.
Нейтрально-серый фильтр HOYA NDx8 с плотностью 8x понижает экспозицию на три ступени. Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении.
Ультрафиолетовый фильтр HOYA UV(C) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, улучшая цвет в пейзажной фотографии. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.