Hollyland Mars M1 Enhanced — это мощное беспроводное решение, сочетающее в себе функции видеопередатчика (видеосендера), видеоприемника и монитора. Обладая 5.5" сенсорным LCD-экраном яркостью 1000 нит и поддержкой цветовой гаммой Rec. 709 (SDR), Hollyland Mars M1 Enhanced обеспечивает удобный локальный мониторинг видеосигнала. Устройство может передавать видеосигнала на другие совместимые устройства в радиусе до 150 метров (в условиях линии прямой видимости) с разрешением 1080р и задержкой около 80 мс.

Mars M1 Enhanced совместим с радиосистемами Mars 300 Pro, Mars 400S Pro, Mars 400S Pro II, Mars 4K и с оригинальным Mars M1. Также возможна передача на мобильные устройства (смартфоны, планшеты) с установленным приложением Hollyland: 1 трансмиттер может одновременно передавать видеопоток на 4 мобильных устройства.

Mars M1 Enhanced работает и как передатчик, и как приемник, отсюда 2 варианта его использования:

1) Mars M1 Enhanced устанавливается на камеру для удобства визирования кадра на большом и ярком экране. К монитору по HDMI или SDI кабелю подводится видеосигнал с камеры (есть сквозной HDMI Out выход). Видеопоток с камеры с минимальной задержкой передается на ресиверы режиссера / продюсера (одновременно можно подключить до 2 мониторов с помощью ресиверов перечисленных выше систем). К ресиверам подключаются большие мониторы. Это основной вариант использования в студийных условиях.

2) Mars M1 Enhanced работает в качестве приемника от передатчика перечисленных выше систем, который установлен на камеру. Это основной вариант для использования в полевых условиях, в особенности удобный в тех случаях, когда камера установлена на кран, веревочную тележку, квадрокоптер или в другое труднодоступное место. К монитору можно присоединить дистанционное управление моторами follow focus (ручки ДУ от DJI, Tilta и других производителей), чтобы оператор или его ассистент фокус-пуллер, наблюдая за изображением в режиме реального времени, могли управлять фокусировкой или трансфокацией (зумом) объектива, или же управлять самой платформой, на которой установлена камера.

Mars M1 Enhanced оснащен 5.5" сенсорным экраном яркостью 1000 нит. Профессиональная калибровка цвета выполняется во время производства устройства, также доступна многоуровневая регулировка цветопередачи по RGB шкалам. Экран поддерживает цветовую гамму Rec. 709 (SDR). Встроенная операционная система HollyOS предоставляет множество вспомогательных функций для контроля изображения:

Осциллограф (Waveform)

Зебра

Вектороскоп (Vectorscope)

Рамки кадра

Дезанаморфирование

Переворот изображения по вертикали или по горизонтали

Загрузка профилей 3D LUT

Большая часть этих инструментов настраивается.

SMART-сканирование каналов

Интеллектуальное сканирование помогает определить канал без помех, за счет чего повысится стабильность передачи.

Запись на внутреннюю память по триггеру и воспроизведение

Вы можете записать отрывок до 2 минут на внутреннюю память Mars M1 Enhanced для последующего воспроизведения. Отрывок будет храниться в оперативной памяти до выключения устройства. Передать его на внешний носитель невозможно.

Разъем для наушников 3.5 мм позволяет осуществлять мониторинг аудиосигнала в режиме реального времени. USB-C вход предназначен для обновления ПО монитора по мере выхода новых версий.

Варианты питания

Mars M1 Enhanced может работать от съемного аккумулятора типа NP-F, от аккумулятора типа V-Mount / Gold Mount, подключенного через D-Tap адаптер (в комплекте) или от любого другого источника постоянного тока 7~16В (батарейная площадка, сетевой адаптер). На задней панели прибора также располагается выход DC 8.4В 1А – с помощью адаптеров (каплеров) от монитора можно подавать питание на большую часть зеркальных или беззеркальных камер.

Комплект поставки

Монитор х1

Антенны х2

Защитное стекло на экран х1

USB OTG-адаптер х1

Кабель D-tap to DC х1

Руководство пользователя х1

Гарантийная карточка х1

Характеристики