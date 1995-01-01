Lark A1 — беспроводная микрофонная система, разработанная для простого и удобного подключения к смартфону. Выпускаются варианты с приемниками USB-C и Lightning. Система обеспечивает высокое качество звука (48 кГц 24 бита), а трёхуровневая система интеллектуального шумоподавления гарантирует чистоту звучания. Микрофон позволяет настраивать звук с помощью эквалайзера, подавления реверберации и 6-уровневой регулировки усиления (настройки осуществляются через мобильное приложение). Интеллектуальная функция автоматического ограничения громкости (лимитер) обеспечивает стабильный звук без дисторсии. С зарядным кейсом два передатчика могут работать до 54 часов непрерывно.

Благодаря максимальному уровню звукового давления 120 дБ SPL микрофоны легко справляются с внезапными громкими звуками, эффективно предотвращая искажения, дисторсию. Он улавливает каждый нюанс — от глубоких басов до кристально чистых высоких частот — с безупречной точностью.

Система Lark A1 оснащена трехуровневой системой шумоподавления, которая адаптируется к различным условиям — будь то съёмка на улице, в торговом центре или дома. Шумоподавление эффективно фильтрует окружающие шумы, включая ветер, движение транспорта, гудение автомобилей, гул кондиционера и реверберацию в небольших помещениях без аудиоподготовки.

Настройте звук с помощью трех экспертных настроек эквалайзера LARK A1: «Баланс», «Низкий» и «Яркий». Дополните свои записи регулируемой реверберацией: «Малая», «Средняя» или «Большая».

Ультралёгкий, невероятно незаметный. Микрофон Lark A1 весом всего 8 г и с ультратонким профилем толщиной 9 мм идеально впишется в любой наряд, не стягивая и не деформируя ткань. Компактная форма обеспечивает естественный и незаметный вид, а магнитное крепление позволяет надёжно закрепить его в любом месте для максимального удобства. Носите его так, как вам удобно.

Lark A1 обеспечивает впечатляющий радиус передачи – 200 м (в условиях прямой линии видимости, без радиопомех). Независимо от того, снимаете ли вы обширные сцены на открытом воздухе или динамичный контент в движении, он гарантирует стабильный и бесперебойный звук. Улавливайте каждое слово с уверенностью, забудьте о прерываниях и помехах.

Lark A1 избавит вас от беспокойства о заряде батареи, позволяя сосредоточиться на самом важном – творчестве. С зарядным чехлом два передатчика могут работать до 54 часов без доступа к розетке, а USB-C порт на приемнике обеспечивает сквозную зарядку телефона во время использования..

Система выпускается в трех вариантах комплектации:

Duo Mini – только самое необходимое: 2 микрофона, 1 приемник (USB-C или Lightning), пара магнитов и ветрозащит, USB кабель, а вместо аккумуляторного чехла здесь только зарядная станция. Duo – тот же комплект, но вместо базовой зарядной станции здесь зарядный кейс, который может обеспечить пару полных зарядок в дороге Combo – добавлен второй приемник, то есть вы можете использовать систему и с USB-C, и с Lightning устройствами

Lark A1 идеально подходит для видеоблогеров, стримеров и создателей контента, которым нужен чистый звук без сложных настроек и за небольшую цену.

Характеристики