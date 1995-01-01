Беспроводная система Hollyland Lark A1 Combo, 2 микрофона, USB-C + Lightning, зарядный кейс, цвет Ivory White
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Описание
Lark A1 — беспроводная микрофонная система, разработанная для простого и удобного подключения к смартфону. Выпускаются варианты с приемниками USB-C и Lightning. Система обеспечивает высокое качество звука (48 кГц 24 бита), а трёхуровневая система интеллектуального шумоподавления гарантирует чистоту звучания. Микрофон позволяет настраивать звук с помощью эквалайзера, подавления реверберации и 6-уровневой регулировки усиления (настройки осуществляются через мобильное приложение). Интеллектуальная функция автоматического ограничения громкости (лимитер) обеспечивает стабильный звук без дисторсии. С зарядным кейсом два передатчика могут работать до 54 часов непрерывно.
Благодаря максимальному уровню звукового давления 120 дБ SPL микрофоны легко справляются с внезапными громкими звуками, эффективно предотвращая искажения, дисторсию. Он улавливает каждый нюанс — от глубоких басов до кристально чистых высоких частот — с безупречной точностью.
Система Lark A1 оснащена трехуровневой системой шумоподавления, которая адаптируется к различным условиям — будь то съёмка на улице, в торговом центре или дома. Шумоподавление эффективно фильтрует окружающие шумы, включая ветер, движение транспорта, гудение автомобилей, гул кондиционера и реверберацию в небольших помещениях без аудиоподготовки.
Настройте звук с помощью трех экспертных настроек эквалайзера LARK A1: «Баланс», «Низкий» и «Яркий». Дополните свои записи регулируемой реверберацией: «Малая», «Средняя» или «Большая».
Ультралёгкий, невероятно незаметный. Микрофон Lark A1 весом всего 8 г и с ультратонким профилем толщиной 9 мм идеально впишется в любой наряд, не стягивая и не деформируя ткань. Компактная форма обеспечивает естественный и незаметный вид, а магнитное крепление позволяет надёжно закрепить его в любом месте для максимального удобства. Носите его так, как вам удобно.
Lark A1 обеспечивает впечатляющий радиус передачи – 200 м (в условиях прямой линии видимости, без радиопомех). Независимо от того, снимаете ли вы обширные сцены на открытом воздухе или динамичный контент в движении, он гарантирует стабильный и бесперебойный звук. Улавливайте каждое слово с уверенностью, забудьте о прерываниях и помехах.
Lark A1 избавит вас от беспокойства о заряде батареи, позволяя сосредоточиться на самом важном – творчестве. С зарядным чехлом два передатчика могут работать до 54 часов без доступа к розетке, а USB-C порт на приемнике обеспечивает сквозную зарядку телефона во время использования..
Система выпускается в трех вариантах комплектации:
- Duo Mini – только самое необходимое: 2 микрофона, 1 приемник (USB-C или Lightning), пара магнитов и ветрозащит, USB кабель, а вместо аккумуляторного чехла здесь только зарядная станция.
- Duo – тот же комплект, но вместо базовой зарядной станции здесь зарядный кейс, который может обеспечить пару полных зарядок в дороге
- Combo – добавлен второй приемник, то есть вы можете использовать систему и с USB-C, и с Lightning устройствами
Lark A1 идеально подходит для видеоблогеров, стримеров и создателей контента, которым нужен чистый звук без сложных настроек и за небольшую цену.
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|беспроводная система
|Направленность:
|всенаправленный
|Частотная характеристика:
|20 Гц ~ 20 кГц
|Чувствительность:
|-37 дБ +/- 2 дБ @ 1 кГц, 94 дБ SPL
|Соотношение сигнал / шум:
|≥ 67 дБ
|Эквивалентный уровень шума:
|27 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|120 дБ SPL
|Регулировка уровня:
|есть, 6 уровней, через приложение
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|48 кГц, 24 бита
|Подключение:
|USB-C
|Комплектация:
|2 беспроводных микрофона, приемник USB-C, приемник Lightning, зарядный кейс, тканевый чехол, 2 магнита, 2 защиты от ветра, кабель USB A-C, документация
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|цифровая 2.4 ГГц с адаптивным переключением частот (AFH)
|Число каналов:
|2
|Дальность действия:
|200 м (прямая линия видимости, без радиопомех)
|Передатчик
|Входы:
|нет
|Питание:
|встроенный аккумулятор 65 мАч 3.8В
|Время работы:
|до 9 часов
|Размеры:
|30 х 16.3 х 8.8 мм
|Вес:
|8 г
|Приемник
|Выходы:
|сквозной USB-C порт для зарядки смартфона
|Питание:
|от подключенного устройства
|Время работы:
|не ограничено
|Размеры:
|34 х 16.3 х 9 мм
|Вес:
|5.9 г
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай
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