COSMO С1 — первая модель модель серии, основанная на фирменной технологии беспроводной передачи HEVO Hollyland — предлагает новый стандарт для видеомониторинга AV-сигнала в реальном времени на расстоянии до 300 метров прямой видимости. Повышенная мощность сигнала и превосходная защита от помех в частотном спектре 5,1-5,8 ГГц гарантируют плавную передачу видео даже в самых сложных условиях. COSMO C1 — первое в отрасли решение с интеграцией интерфейса UVC (USB Video Class), которое предлагает полностью упрощенное решение для потоковой передачи и обмена видео в облаке. COSMO C1 — это новый способ поднять уровень создания AV-контента.

Без мерцаний и черных экранов

HEVO — технология, в которой реализована адаптивная перестройка частоты и бесшовная ретрансляции, которая обеспечивает исключительную надежность, повышенную мощность сигнала и превосходные характеристики защиты от помех. Теперь вы можете попрощаться с мерцанием экрана, зависанием и черным экраном при создании контента. При возникновении помех алгоритм автоматически подставит последний переданный кадр на место выпавшего.

Бесшовное переключение каналов

HEVO производит синхронную перестройку частоты за 0,001с как на стороне ресивера, так и на стороне трансмиттера, что обеспечивает целостность изображения в момент переключения между частотами. Независимо от того, используется ли режим ручного или автоматического переключения, ваша потоковая трансляция или мониторинг никогда не будут подвержены черным экранам.

Для прямой трансляции нужен только кабель USB-C

Технология UVC встроена в COSMO C1. Достаточно одного кабеля USB-C для передачи видео 1080P60 HD на ваш компьютер для прямой потоковой передачи. Не требуется ни устройство для видеозахвата, ни дополнительной настройки системы. Это просто работает!

Задержка. близкая к нулевой

HEVO — собственная разработка Hollyland – повышает эффективность кодирования H.265 (HEVC) на 30%. Модуль ускорения, встроенный в COSMO C1, обеспечивает сверхнизкую задержку не более 40 мс. Нет никаких компромиссов в отношении вывода изображения и задержки передачи в пределах 300 метров прямой видимости. Битрейт 12 Мбит/c с эффективным сжатием HEVC обеспечивает детализированное изображение с яркими, насыщенными цветами.

HDMI & SDI IN/OUT + SDI Loopout

Cosmo C1 позволяет подключать HDMI и SDI как на передатчике, так и на приемнике, а также использовать сквозной выход SDI на приемнике (например, для подключения монитора или рекордера). Это делает Cosmo C1 совместимым практически с любой камерой, монитором или микшером, с которыми вы работаете. Ваш поиск идеальной системы беспроводной передачи здесь. Для минимизации задержки рекомендуется использовать SDI интерфейс.

Спецификация системы Cosmo C1

Беспроводная связь

Дальность действия: 300 м в условиях прямой видимости, без препятствий

Ширина канала: 20 МГц

Диапазон частот: 5.1 ~ 5.8 ГГц

Задержка: менее 40 мс

Мощность передатчика: ≤ 22 дБм

Чувствительность приемника: -80 дБм

Wi-Fi: нет

Интерфейсы

Антенны передатчика: 2 x RP-SMA Male

Антенны приемника: 2 x RP-SMA Male

Разъемы передатчика 1 x HDMI Input 1 x SDI Input 1 x SDI Loop out

Разъемы приемника 1 x HDMI Output 2x SDI Output

Прочие входы/выходы передатчика 1 x USB Type-C 1 x DC

Прочие I/O приемника 1 x USB Type-C 1 x DC

Поддержка вложенного звука: по HDMI

Поддержка форматов изображения

HDMI: 480p60 576p50 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.9/30 1080p50/59.94/60



Дисплей

Тип дисплея: OLED

Питание

Поддерживаемы батареи: 1 x Sony L-Series / NP-F Type

Коннектор питания: DC 6 ~12 Вольт

Общие характеристики

Точки монтажа RX и TX: штативное гнездо 1 x 1/4"-20 Female

Материал исполнения корпуса: метал

Габариты RX и TX: 115×70×32 мм

Вес передатчика: 214 г

Вес приемника: 210 г

Вес брутто: 750 г

Габариты коробки: 290×137×265 мм

Комплект поставки