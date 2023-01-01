Фотоальбом Henzo 28х30,5 см 4+56 страниц NOA "кольца", свадебный
Код товара : 00000044765
Артикул : 2206705
21%
2 990 ₽
2 390 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Пергаментные листы
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
50 фото
Описание
Наименование: Фотоальбом 22067 28х30,5 Noa 60 стр.
Производитель: Henzo
Страна: Нидерланды
Формат страницы: 28х30,5 см
Материал обложки: ламинированный картон
Цвет страниц: белый
Тип альбома: альбом для наклеивания (традиционный)
Стиль альбома: свадебный
Вес: 1450 гр.