Фотоальбом Henzo 10 х 15 см 100 фото, Nexus, 4 цвета
Код товара : УТ-00012374
Артикул : 1964900
750 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
100 фото
Описание
Альбом с кармашками для 100 фотографий формата 10 х 15 см. 4 цветовых варианта в ассортименте. Страницы пластиковые, белые.