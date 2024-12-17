Новая Hasselblad X2D 100C это:

Матрица 100 Мп. с обратной подсветкой (BSI CMOS), глубина цвета 16 бит, динамический диапазон 15 ступеней.

Быстрая фазовая фокусировка, 294 датчика покрывают 97% площади кадра

Встроенный стабилизатор изображения на основе сдвига матрицы с эффективностью 7 ступеней экспозиции

Встроенный SSD диск емкостью 1 Тб со скоростью записи 2370 МБ/с

Компактный корпус, идеальный для репортажа, тревел-, стрит-, повседневной съемки

Невероятная детализация и точность цветопередачи

Новая матрица 100 Мп. BSI CMOS с базовой светочувствительностью ISO 64 позволяет запечатлевать жизнь во всех ее тонкостях. Поддержка RAW с глубиной цвета 16 бит обеспечивает динамический диапазон в 15 ступеней, что позволяет сохранить детали и в глубоких тенях, и в светлых областях кадра. Технология натурального цвета Хассельблад, Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS), обеспечивает естественную передачу тонов кожи, градиентов и полутонов.

Скорость фокусировки выросла в 3 раза* по сравнению с предыдущей моделью X1D II 50C. Этого удалось добиться за счет 294 фазовых датчиков изображения, которые покрывают 97% кадра. Обратите внимание: камера не поддерживает постоянную (следящую) фокусировку, автофокус только покадровый (AF-S).

Замеры проводились с объективом XCD 2.5/55V

Система оптической стабилизации изображения является собственной разработкой Hasselblad: долгие месяцы разработки и тестирования позволили создать систему, которая примерно на 30% компактнее аналогов от других брендов, что позволило разместить ее в компактном корпусе X2D. Невероятная чувствительность позволяет камере распознавать и компенсировать смещения с шагом всего 0.1 пиксель и угловые отклонения в 0.0005°. Эффективность системы составляет 7 ступеней экспозиции, что позволяет без штатива создавать кадры с длительной выдержкой, сохраняя всю детализацию 100-мегапиксельного сенсора.

При серийной съемке с таким высоким разрешением важно, чтобы весь процесс обработки изображения не упирался в узкое место: скорость записи карты памяти. Поэтому было принято решение установить внутрь камеры быстрый твердотельный SSD диск емкостью 1 Тб. Его скорость записи достигает 2370 Мбайт/с, а скорость чтения – 2850 Мбайт/с, что допускает серийную съемку в RAW со скоростью 3 кадра в секунду. Интерфейс USB 3.1 Gen2 Type-С позволяет столь же быстро переносить данные на компьютер, поэтому в большинстве случаев вам вообще не понадобится покупать карту памяти. Тем не менее, если это необходимо, X2D поддерживает карты памяти CFexpress Type B емкостью до 512 Гб. Помимо USB соединения, полноразмерные снимки в JPEG или RAW можно отправлять на сопряженный iPhone или iPad по Wi-Fi (необходимо установить приложение Phocus Mobile 2). USB-C порт также позволяет быстро заряжать камеру в дороге от универсальных аккумуляторов, сетевых или автомобильных зарядных устройств с поддержкой USB PD 3.0.

Камера оснащена наклонным ЖК TFT дисплеем с диагональю 3.6" (9.1 см) и разрешением 2.36 млн. точек. Дисплей сенсорный, с обновленным экранным интерфейсом и поддержкой жестов, обновленный процессор обеспечивает высокую скорость отклика на касания и быстрые переходы между экранами меню. Для вывода параметров съемки и другой важной информации о состоянии камеры дополнительно предусмотрен небольшой цветной ЖК-дисплей на верхней панели, его диагональ 1.08" (2.7 см). Для визирования камера использует новый OLED видоискатель с увеличением 1х, разрешением 5.76 млн. точек и электронной диоптрийной коррекцией.

Возможности новой камеры наилучшим образом раскрываются с объективами нового поколения, которые отмечены буквой V: XCD 2.5/55V, XCD 2.5/38V и XCD 2.5/90V. Эти компактные и светосильные объективы с усовершенствованным приводом автофокуса и обновленным лепестковым центральным затвором работают быстрее, точнее и тише чем когда-либо. Три объектива новой серии запущены в производство одновременно с камерой X2D, остальные будут выходить позже.