Hasselblad XCD 75mm f/3.4 P – самый длиннофокусный (на момент своего анонса в 2024 году) объектив серии P, которой производитель отмечает свои компактные объективы (Portable). Он на 45% легче и на 24% короче модели XCD 2.8/65, что делает его прекрасным выбором для уличной съемки и путешествий. Hasselblad также рекомендует его для портретной фотографии (по пояс, в полный рост) и натюрмортов. Конечно, вы можете использовать его и для других сюжетов, этот стандартный объектив обеспечивает естественную перспективу, какой ее видит человек, а достаточно высокая светосила позволяет творчески управлять глубиной резкости и снимать при слабом освещении.

Оптическая схема XCD 75mm f/3.4 P включает 10 элементов в 10 группах, из них 1 асферический и 3 низкодисперсионных (ED). Объектив обладает исключительно высокой резкостью даже на полностью открытой диафрагме: по графикам MTF можно заметить, что диафрагмирование до f/8 практически не повышает резкость и контраст (в центре они даже немного снижаются из-за дифракции), а только выравнивает края относительно центра. Даже 100-мегапиксельные матрицы современных среднеформатных камер не испытывают дефицита разрешающей способности.

Хроматические аберрации находятся на очень низком уровне – изображения будут свободны от каемок из ложных цветов. Дисторсия также отсутствует, что, в принципе, естественно для стандартных объективов, а вот виньетирование на открытой диафрагме, если не применять коррекции, будет достаточно заметным.

XCD 75mm f/3.4 P обладает очень приятным, «кремовым» боке, и единственное, к чему можно придраться, это к «кошачьим глазкам» или «лимончикам» – такую форму принимают расфокусированные источники света на открытой диафрагме. Впрочем, этот эффект встречается практически у всех светосильных или относительно светосильных объективов (f/3.4 равняется приблизительно f/2.8 в 35-мм эквиваленте), при легком диафрагмировании он быстро пропадает.

При разработке оптического дизайна инженеры Hasselblad сделали фокусировочную группу небольшой и легкой, чтобы линейный шаговый мотор мог передвигать ее быстро и точно. При установке на современные камеры с фазовой (PDAF) фокусировкой наведение на резкость будет осуществляться достаточно резво.

Как и другие объективы Hasselblad X, XCD 75mm f/3.4 P оснащен встроенным лепестковым затвором, который работает очень тихо и позволяет использовать любые импульсные вспышки при выдержках до 1/2000 с: при съемке в ясный день это позволит затемнить фон относительно основного объекта, изменить цветовой баланс изображения (превратить полдень в золотой вечер) и создать собственную светотеневую схему, игнорируя солнечный свет.

В комплект с объективом входит бленда, крышки и мягкий кожаный чехол на завязках.

Характеристики