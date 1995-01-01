Сверхширокоугольный объектив для беззеркальных среднеформатных камер Hasselblad. Относится к серии V – новой премиальной линейке оптики, призванной обеспечить максимальное качество изображения. Благодаря высокой светосиле этот объектив отлично подходит для пейзажной фотографии, в особенности для вечерних и ночных сюжетов, а также для интерьерной съемки и астрофотографии. Оптическая схема состоит из 13 элементов в 10 группах, 7 из которых являются специальными (4 асферика и 3 сверхнизкодисперсионные линзы). Объектив разрабатывался с учетом требований современных 100-мегапиксельных матриц, поэтому обладает превосходной резкостью – это можно видеть и на графиках MTF, и на живых примерах снимков.

Хроматические аберрации находятся на очень низком уровне, также очень хорошо исправлена сагиттальная кома, а при закрытии диафрагмы объектив выдает очень красивые «звездочки» с 8 лучами от фонарей, фар и других источников света в кадре. Объектив также хорошо справляется с бликами и ореолами при ярком контровом свете. Из недостатков можно отметить довольно заметную бочкообразную дисторсию (около 3% без применения электронных коррекций) и достаточно сильное виньетирование на открытой диафрагме: около 2.5 ступеней. Впрочем, эти аберрации исправить гораздо проще, чем хроматику или кому.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе с двумя кольцами управления. Переднее отвечает за ручную фокусировку, а функцию заднего можно задать по своему усмотрению: например, для управления диафрагмой. Второе кольцо может вращаться как с отсечками, так и без них – вероятно, это задел на будущее, поскольку на момент выпуска этого объектива камеры Hasselblad не поддерживают съемку видео. Размеры и вес очень малы для среднеформатной оптики такого класса, поэтому объектив не будет тяготить вас во время дальних пеших вылазок в город или на природу.

Фокусировка обеспечивается с помощью небольшой группы линз, которая легко перемещается с помощью линейного шагового мотора. Это обеспечивает быстрое, точное и практически бесшумное наведение на резкость. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 25 см (от фокальной плоскости), что дает возможность снимать небольшие объекты крупным планом (коэффициент увеличения 1:5.8). Встроенный лепестковый затвор работает быстро и тихо, позволяя синхронизироваться со вспышками при выдержках до 1/4000 с.