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Объектив Hasselblad XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E

  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
  • XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E
Код товара:УТ-00086291
Артикул:@ CP.HB.00000792.01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Среди самых широкоугольных объективов для системы Hasselblad X, XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E - сверхширокоугольный зум-объектив с широким углом обзора, идеально подходящий для съёмки пейзажей, городских пейзажей и архитектуры. Объектив, эквивалентный зуму 16-27 мм на полнокадровом формате, отличается относительно высокой светосилой (f/3.2-4.5), высокой производительностью автофокусировки и лепестковым затвором для синхронизации вспышки на всех выдержках.

Большое поле зрения
Благодаря действительно широкому диапазону зумирования этот объектив идеально подходит для съёмки природных ландшафтов, обширных городских пейзажей и обширных интерьеров. Оптическая схема включает три асферических элемента, которые уменьшают искажения и обеспечивают высокую резкость и точную цветопередачу, отвечающую требованиям среднеформатных сенсоров с разрешением 100 МП.

Быстрое и интуитивно понятное управление
Усовершенствованная система фокусировки использует как шаговый двигатель, так и небольшую, лёгкую фокусировочную группу для обеспечения быстрой и отзывчивой автофокусировки. Внутренняя фокусировка также способствует более плавной и предсказуемой работе ручной фокусировки.
Компактная, но мощная система лепесткового затвора обеспечивает диапазон выдержек от 1/2000 с до 68 мин с возможностью синхронизации вспышки на всех скоростях.

Элегантный и надежный дизайн
Обтекаемый металлический корпус объектива оснащен двумя кольцами для регулировки фокусировки и зума. На кольцах выгравирован логотип «H» для удобства использования. Объектив также оснащён фирменной табличкой «Hasselblad V», а название объектива выгравировано на верхней части корпуса.

Основные характеристики:

  • оптическая схема из 16 элементов в 12 группах
  • 3 асферических элемента
  • 4 элемента из низкодисперсного стекла (ED)
  • минимальное расстояние фокусировки 32 см
  • вес 805 г
  • диаметр фильтра 77 мм