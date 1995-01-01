Среди самых широкоугольных объективов для системы Hasselblad X, XCD 20-35mm f/3.2-4.5 E - сверхширокоугольный зум-объектив с широким углом обзора, идеально подходящий для съёмки пейзажей, городских пейзажей и архитектуры. Объектив, эквивалентный зуму 16-27 мм на полнокадровом формате, отличается относительно высокой светосилой (f/3.2-4.5), высокой производительностью автофокусировки и лепестковым затвором для синхронизации вспышки на всех выдержках.

Большое поле зрения

Благодаря действительно широкому диапазону зумирования этот объектив идеально подходит для съёмки природных ландшафтов, обширных городских пейзажей и обширных интерьеров. Оптическая схема включает три асферических элемента, которые уменьшают искажения и обеспечивают высокую резкость и точную цветопередачу, отвечающую требованиям среднеформатных сенсоров с разрешением 100 МП.

Быстрое и интуитивно понятное управление

Усовершенствованная система фокусировки использует как шаговый двигатель, так и небольшую, лёгкую фокусировочную группу для обеспечения быстрой и отзывчивой автофокусировки. Внутренняя фокусировка также способствует более плавной и предсказуемой работе ручной фокусировки.

Компактная, но мощная система лепесткового затвора обеспечивает диапазон выдержек от 1/2000 с до 68 мин с возможностью синхронизации вспышки на всех скоростях.

Элегантный и надежный дизайн

Обтекаемый металлический корпус объектива оснащен двумя кольцами для регулировки фокусировки и зума. На кольцах выгравирован логотип «H» для удобства использования. Объектив также оснащён фирменной табличкой «Hasselblad V», а название объектива выгравировано на верхней части корпуса.

Основные характеристики: