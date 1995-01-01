Аккумулятор Hasselblad High Capacity Li-ion Rechargeable Battery (for X System)
Код товара : УТ-00075468
Артикул : @ CP.HB.00000238.01
22%
18 990 ₽
14 900 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Оригинальный аккумулятор Hasselblad High Capacity Li-ion Rechargeable Battery (for X System) для определенных камер систем X и 907. Напряжение 7.27 В, емкость 3400 мАч. Аналогичный аккумулятор идет в комплектах с камерой.
Совместимые камеры:
- Hasselblad 907X
- Hasselblad 907X 50C
- Hasselblad X2D 100C
- Hasselblad X1D II 50c
- Hasselblad X1D-50c
- Hasselblad 907X CFV 100C
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