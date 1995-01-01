Аккумулятор Hasselblad High Capacity Li-ion Rechargeable Battery (for X System)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075468 Артикул : @ CP.HB.00000238.01

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Оригинальный аккумулятор Hasselblad High Capacity Li-ion Rechargeable Battery (for X System) для определенных камер систем X и 907. Напряжение 7.27 В, емкость 3400 мАч. Аналогичный аккумулятор идет в комплектах с камерой. Задать вопрос 22% 18 990 ₽ 14 900 ₽ Цена по акции Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Оригинальный аккумулятор Hasselblad High Capacity Li-ion Rechargeable Battery (for X System) для определенных камер систем X и 907. Напряжение 7.27 В, емкость 3400 мАч. Аналогичный аккумулятор идет в комплектах с камерой. Совместимые камеры: Hasselblad 907X

Hasselblad 907X 50C

Hasselblad X2D 100C

Hasselblad X1D II 50c

Hasselblad X1D-50c

Hasselblad 907X CFV 100C

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