Зарядное устройство Hasselblad Battery Charging Hub, для X-системы
Код товара : УТ-00075469
Артикул : @ CP.HB.00000397.01
24 990 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Зарядное устройство на 2 аккумулятора Hasselblad High Capacity Li-ion для камер системы X (X1D, X1D II) и 907X 50C. Устройство идет со штекером USB-C: может использоваться для зарядки от других зарядных устройств и универсальных аккумуляторов с выходом USB-C. 1 аккумулятор заряжается за 2 часа 18 минут, 2 аккумулятора – за 2 часа 48 минут. Батареи первого поколения (на 3200 мАч) заряжаются немного медленнее, приблизительно за 3 часа.
Устройство выполнено в стильном алюминиевом корпусе, USB кабель – в тканевой оплетке. Светодиодные индикаторы показывают ход зарядки, устройство сигнализирует окончание зарядки заметным звуком.