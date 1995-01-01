Зарядное устройство на 2 аккумулятора Hasselblad High Capacity Li-ion для камер системы X (X1D, X1D II) и 907X 50C. Устройство идет со штекером USB-C: может использоваться для зарядки от других зарядных устройств и универсальных аккумуляторов с выходом USB-C. 1 аккумулятор заряжается за 2 часа 18 минут, 2 аккумулятора – за 2 часа 48 минут. Батареи первого поколения (на 3200 мАч) заряжаются немного медленнее, приблизительно за 3 часа.