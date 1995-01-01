HARMAN Phoenix II — это цветная негативная фотоплёнка с чувствительностью ISO 200, процесс проявки C41. Её можно использовать для любых сюжетов съёмки, при этом результаты во многом будут зависеть от условий освещения, цветовой палитры сцены и точности экспозиции. Наилучшие результаты обычно достигаются на открытом воздухе при экспозамере по средним тонам. В ясные дни использование УФ-фильтра улучшит цветопередачу и «прозрачность» (clarity).

Чем Phoenix II отличается от Phoenix I?

По сравнению с оригинальной Phoenix, Phoenix II имеет более нормальный контраст и цветовой баланс, а также более мелкое зерно. По фотографической широте она более гибкая, менее требовательная к точности экспонирования, хотя для наилучших результатов по-прежнему желательно не промахиваться с экспозицией. При этом Phoenix II отличается от обычных, мейнстримных цветных пленок по цвету и ощущениям, ее следует рассматривать как творческую, экспериментальную пленку.

При высококонтрастном освещении на изображении могут появляться ореолы, а отсутствие оранжевой маски означает, что цветопередача может быть необычной по сравнению с другими цветными пленками. Негативы имеют пурпурный оттенок после обработки в стандартных химикатах C41, это нормально.

При сканировании в лаборатории для достижения наилучших результатов рекомендуется небольшая корректировка стандартных параметров (подробнее описано в инструкции на сайте производителя), либо следует не отключать автоматическую коррекцию экспозиции / цветов.

Пленка HARMAN Phoenix II изготовлена ​​на ацетатной основе толщиной 0,125 мм/5 мил, выпускается в кассетах 135 формата на 36 кадров и в катушках 120 формата стандартной длины.

От производителя:

Путешествие продолжается... В декабре 2023 года мы объявили о выпуске HARMAN Phoenix 200 — экспериментальной плёнки ограниченной серии и первой цветной плёнки, полностью произведённой на заводе HARMAN в Мобберли, Великобритания. Это было только начало. Благодаря невероятной поддержке и отзывам любителей пленки, а также благодаря упорному труду мы представили нашу цветную плёнку второго поколения — HARMAN Phoenix II. Дух оригинальной киноплёнки Phoenix жив. Продажи Phoenix II продолжат поддерживать разработку наших цветных плёнок, а ваши отзывы будут и дальше определять ключевые направления нашей деятельности. Присоединяйтесь к этому процессу и помогите создать цветные пленки будущего, которые вы хотите увидеть, поделившись своими отзывами (на сайте HARMAN Photo).