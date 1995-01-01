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Зонт 2 в 1 Grifon US-84TWB, на просвет / на отражение, белый, 84 см

  • US-84TWB, на просвет / на отражение, белый, 84 см
  • US-84TWB, на просвет / на отражение, белый, 84 см
  • US-84TWB, на просвет / на отражение, белый, 84 см
Код товара:УТ-00092094
Артикул:08601

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Grifon US-84TWB – это комбинированный фотозонт, который может работать как на просвет, так и на отражение. В первом случае вы получаете очень широкий световой поток с выраженным «горячим пятном» по центру и затуханием к краям, а если надеть чехол c белой отражающей поверхностью – более равномерный световой поток. Белая поверхность обеспечивает самый мягкий свет из возможных для фотозонтов. Кроме того, поскольку свету приходится 2 раза пройти через ткань, характер освещения получается еще более мягким, но нужно учитывать большие световые потери – такой зонт «съедает» много света, вспышка должна быть мощной.

Зонты обеспечивают широкий угол рассеивания, поэтому их часто используют для портретов в полный рост, групповых портретов или для съемки активного действия (например, спортивные трюки), когда фотограф не может точно предугадать, в каком конкретном месте окажется объект съемки. Угол освещения можно регулировать, сдвигая зонт в креплении ближе или дальше от вспышки. Это недорогие, доступные световые модификаторы, которые, к тому же могут использоваться с осветителями без байонетного крепления (световые панели, лампы-вспышки).

Характеристики

  • купол – 100 см;
  • диаметр – 84 см;
  • длина стержня – 58 см;
  • количество спиц – 8;
  • диаметр стержня – 8 мм;
  • вес – 260 г