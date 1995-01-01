Grifon US-84TWB – это комбинированный фотозонт, который может работать как на просвет, так и на отражение. В первом случае вы получаете очень широкий световой поток с выраженным «горячим пятном» по центру и затуханием к краям, а если надеть чехол c белой отражающей поверхностью – более равномерный световой поток. Белая поверхность обеспечивает самый мягкий свет из возможных для фотозонтов. Кроме того, поскольку свету приходится 2 раза пройти через ткань, характер освещения получается еще более мягким, но нужно учитывать большие световые потери – такой зонт «съедает» много света, вспышка должна быть мощной.

Зонты обеспечивают широкий угол рассеивания, поэтому их часто используют для портретов в полный рост, групповых портретов или для съемки активного действия (например, спортивные трюки), когда фотограф не может точно предугадать, в каком конкретном месте окажется объект съемки. Угол освещения можно регулировать, сдвигая зонт в креплении ближе или дальше от вспышки. Это недорогие, доступные световые модификаторы, которые, к тому же могут использоваться с осветителями без байонетного крепления (световые панели, лампы-вспышки).

Характеристики