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Зонт 2 в 1 Grifon US-84TSB, на просвет / на отражение, серебро, 84 см

  • US-84TSB, на просвет / на отражение, серебро, 84 см
  • US-84TSB, на просвет / на отражение, серебро, 84 см
  • US-84TSB, на просвет / на отражение, серебро, 84 см
  • US-84TSB, на просвет / на отражение, серебро, 84 см
  • US-84TSB, на просвет / на отражение, серебро, 84 см
Код товара:УТ-00092095
Артикул:08603

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Grifon US-84TSB – это комбинированный фотозонт, который может работать как на просвет, так и на отражение. В первом случае вы получаете очень широкий световой поток с выраженным «горячим пятном» по центру и затуханием к краям, а если надеть серебристый чехол – более равномерный световой поток. Поскольку при работе на отражение свету приходится 2 раза пройти через ткань, характер освещения получается гораздо более мягким по сравнению с обычным серебристым зонтом, но существенно возрастают и световые потери – мощность вспышки нужно увеличить.

Вы сможете использовать его и в качестве основного рисующего света, и в качестве заполняющего. А для знаменитой «ракушки» или классической голливудской схемы съемки портретов, где нужен умеренно мягкий свет, такой комбинированный поток – просто находка. Еще один нюанс – цветовая нейтральность потока, благодаря «холодной» серебристой поверхности зонта.

Характеристики

  • купол – 100 см;
  • диаметр – 84 см;
  • длина стержня – 58 см;
  • количество спиц – 8;
  • диаметр стержня – 8 мм;
  • вес – 340 г