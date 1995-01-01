Grifon US-84TSB – это комбинированный фотозонт, который может работать как на просвет, так и на отражение. В первом случае вы получаете очень широкий световой поток с выраженным «горячим пятном» по центру и затуханием к краям, а если надеть серебристый чехол – более равномерный световой поток. Поскольку при работе на отражение свету приходится 2 раза пройти через ткань, характер освещения получается гораздо более мягким по сравнению с обычным серебристым зонтом, но существенно возрастают и световые потери – мощность вспышки нужно увеличить.

Вы сможете использовать его и в качестве основного рисующего света, и в качестве заполняющего. А для знаменитой «ракушки» или классической голливудской схемы съемки портретов, где нужен умеренно мягкий свет, такой комбинированный поток – просто находка. Еще один нюанс – цветовая нейтральность потока, благодаря «холодной» серебристой поверхности зонта.

Характеристики