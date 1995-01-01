Просветный зонт Т-216 не имеет себе равных при съемке ростовых портретов, включая групповые. Полупрозрачная белая ткань купола рассеивает и смягчает жесткий прямой световой поток от вспышек, студийных импульсных моноблоков или источников постоянного света. Благодаря очень большому размеру зонта формируется аналог объемного солнечного света большой площади. Цветовая передача при этом не искажается, что тоже важно.

Зонт также можно использовать в качестве рассеивателя при съемке на улице, для смягчения яркого солнца, однако нужно учитывать его парусность: в ветренную погоду это опасно, а при слабом движении воздуха стойку все равно следует утяжелить мешками с песком или аналогичным балластом.

Фотозонт Т-216 является одной из флагманских моделей коллекции зонтов от GRIFON. Качество материалов, простота в использовании, надежность, долговечность и привлекательная стоимость – традиционные достоинства фототехники от GRIFON. T-216 полностью соответствует этим стандартам.

Характеристики