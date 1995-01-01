Просветный зонт Т-101 – классический смягчающий модификатор среднего размера. Легкий, простой в использовании, универсальный: может использоваться с накамерными вспышками, лампами-вспышками, импульсными моноблоками, приборами постоянного света. Полупрозрачная белая ткань купола рассеивает и смягчает жесткий прямой световой поток, тени осветляются, цветопередача при этом не искажается, что тоже важно.

Особенностью зонтов является очень широкий угол рассеивания, что удобно для съемки в небольших помещениях (например, для фото на документы) а также в ситуациях, когда требуется покрыть большие площади (ростовые портреты, съемка трюков, рекламы). При этом характер рассеивания не совсем однородный: в центре по оси направленности получается «горячее пятно», которое плавное затухает к краям.

Зонты хорошо подходят для выездной съемки: они легкие, компактные и быстро подготавливаются к работе (по сравнению с классическими софтбоксами).

Характеристики