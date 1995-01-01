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Зонт на просвет Grifon Т-101, 101 см

  • Т-101, 101 см
  • Т-101, 101 см
  • Т-101, 101 см
Код товара:УТ-00092081
Артикул:08102

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Просветный зонт Т-101 – классический смягчающий модификатор среднего размера. Легкий, простой в использовании, универсальный: может использоваться с накамерными вспышками, лампами-вспышками, импульсными моноблоками, приборами постоянного света. Полупрозрачная белая ткань купола рассеивает и смягчает жесткий прямой световой поток, тени осветляются, цветопередача при этом не искажается, что тоже важно.

Особенностью зонтов является очень широкий угол рассеивания, что удобно для съемки в небольших помещениях (например, для фото на документы) а также в ситуациях, когда требуется покрыть большие площади (ростовые портреты, съемка трюков, рекламы). При этом характер рассеивания не совсем однородный: в центре по оси направленности получается «горячее пятно», которое плавное затухает к краям.

Зонты хорошо подходят для выездной съемки: они легкие, компактные и быстро подготавливаются к работе (по сравнению с классическими софтбоксами).

Характеристики

  • купол – 122 см;
  • диаметр – 101 см;
  • количество спиц – 8;
  • диаметр спиц – 0.8 см;
  • вес – 350 г.