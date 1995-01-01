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Сумка на колесах Grifon CB-09 PR, для студийного оборудования

  • CB-09 PR, для студийного оборудования
  • CB-09 PR, для студийного оборудования
  • CB-09 PR, для студийного оборудования
Код товара:УТ-00095792
Артикул:17209

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотосумка CB-09 PRот GRIFON – близкая родственница модели CB-09, к чьим характеристикам добавлено дополнительное преимущество - выдвижная телескопическая ручка чемоданного типа. Таким образом, перед вами – отличная модель универсальной фотосумки нового поколения. Универсальной ее делают два фактора:

  • весьма востребованные размеры: длина 74 см и высота / ширина по 24 см соответственно;
  • выдвижная ручка чемоданного типа, позволяющая перевозить тяжелое и хрупкое оборудование.

Помимо возможности широкого применения сумка CB-09 PR обладает традиционными характеристиками линейки моделей данного типа от GRIFON. Прежде всего, это надежная система сохранности перевозимого оборудования:

  • усиленный каркас с жестким днищем;
  • защищенные уголки торцевой поверхности;
  • водоупорная ткань внешнего покрытия с повышенной износостойкостью;
  • амортизирующие противоударные внутренние стенки;
  • съемные дивайдеры (перегородки) модульного типа;
  • усиленные диагональные ручки с плотной объединяющей вставкой;

Что же касается мобильности и грузоподъемности, то с моделью CB-09 PR мало кто может поспорить, это один из лидеров в нашей коллекции сумок за счет пары крепких роликов и выдвигающейся ручки. С такой сумкой можно ехать снимать на край света.

Характеристики:

  • габариты - 74 х 24 х 24 см;
  • материал – плотный водостойкий полиэстер и инженерный пластик ABS;
  • выдвижная усиленная ручка – пластик ABS;
  • застежка – молния по периметру верхней плоскости с трех сторон;
  • система передвижения – два ролика и подставка из пластика ABS;
  • система защиты – жесткий каркас, внутренние амортизационные панели и передвигающиеся перегородки.