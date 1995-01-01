Фотосумка CB-09 PRот GRIFON – близкая родственница модели CB-09, к чьим характеристикам добавлено дополнительное преимущество - выдвижная телескопическая ручка чемоданного типа. Таким образом, перед вами – отличная модель универсальной фотосумки нового поколения. Универсальной ее делают два фактора:

весьма востребованные размеры: длина 74 см и высота / ширина по 24 см соответственно;

выдвижная ручка чемоданного типа, позволяющая перевозить тяжелое и хрупкое оборудование.

Помимо возможности широкого применения сумка CB-09 PR обладает традиционными характеристиками линейки моделей данного типа от GRIFON. Прежде всего, это надежная система сохранности перевозимого оборудования:

усиленный каркас с жестким днищем;

защищенные уголки торцевой поверхности;

водоупорная ткань внешнего покрытия с повышенной износостойкостью;

амортизирующие противоударные внутренние стенки;

съемные дивайдеры (перегородки) модульного типа;

усиленные диагональные ручки с плотной объединяющей вставкой;

Что же касается мобильности и грузоподъемности, то с моделью CB-09 PR мало кто может поспорить, это один из лидеров в нашей коллекции сумок за счет пары крепких роликов и выдвигающейся ручки. С такой сумкой можно ехать снимать на край света.

Характеристики: