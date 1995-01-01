Сумка на колесах Grifon СВ-07, для студийного оборудования
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Характеристики
Описание
Незаменимая фотосумка на колесиках с жестким каркасом, усиленными углами и уплотненными ручками предназначена для транспортировки солидного оборудования с большим весом – стоек, зонтов, осветительной техники. Длина 94 см, ширина 34 см, высота 26 см, внутренние перегородки, возможен горизонтальный и вертикальный перенос. Отличная эргономика, высокие водо- и износостойкость. Вы сможете перевозить в ней самое сложное для транспортировки оборудование, включая хрупкие и бьющиеся элементы как, например, импульсные моноблоки. Главное, чтобы длина перевозимой в ней аппаратуры не превышала 92 см.
Разберёмся, что такое современная фотосумка, да еще и из великолепного семейства. Один из важнейших критериев – принцип «ничего лишнего», т.е. лаконичность. Все элементы сумки работают только на рабочие функции:
- безопасность перевозимого груза;
- модульность (изменяемое внутреннее пространство);
- грузоподъемность и вместительность.
Система безопасности груза в сумке CB-07 обеспечивается внутри и снаружи. К внутренним элементам относятся передвигающиеся перегородки и панели с амортизацией для неподвижной фиксации аппаратуры. С внешней стороны на безопасность работают усиленный каркас с металлическими уголками и специальными «салазками» на нижней поверхности сумки.
Материалом сумки CB-07 является специальный полиэстер с особой прочностью и водостойкостью. Лаконичность и надежность – вот, пожалуй, два главных определения данной модели. На нее приятно смотреть, с ней удобно работать.
Характеристики:
- габариты - 94 х 34 х 26 см;
- материал – плотный водостойкий полиэстер и инженерный пластик ABS;
- застежка – молния по периметру верхней плоскости с трех сторон;
- система передвижения – два ролика и пластиковые подставки;
- система защиты – усиленный каркас, внутренние амортизационные панели и передвигающиеся перегородки.