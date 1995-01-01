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Сумка на колесах Grifon СВ-07, для студийного оборудования

  • СВ-07, для студийного оборудования
  • СВ-07, для студийного оборудования
  • СВ-07, для студийного оборудования
  • СВ-07, для студийного оборудования
  • СВ-07, для студийного оборудования
Код товара:УТ-00095793
Артикул:17206

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Незаменимая фотосумка на колесиках с жестким каркасом, усиленными углами и уплотненными ручками предназначена для транспортировки солидного оборудования с большим весом – стоек, зонтов, осветительной техники. Длина 94 см, ширина 34 см, высота 26 см, внутренние перегородки, возможен горизонтальный и вертикальный перенос. Отличная эргономика, высокие водо- и износостойкость. Вы сможете перевозить в ней самое сложное для транспортировки оборудование, включая хрупкие и бьющиеся элементы как, например, импульсные моноблоки. Главное, чтобы длина перевозимой в ней аппаратуры не превышала 92 см.

Разберёмся, что такое современная фотосумка, да еще и из великолепного семейства. Один из важнейших критериев – принцип «ничего лишнего», т.е. лаконичность. Все элементы сумки работают только на рабочие функции:

  • безопасность перевозимого груза;
  • модульность (изменяемое внутреннее пространство);
  • грузоподъемность и вместительность.

Система безопасности груза в сумке CB-07 обеспечивается внутри и снаружи. К внутренним элементам относятся передвигающиеся перегородки и панели с амортизацией для неподвижной фиксации аппаратуры. С внешней стороны на безопасность работают усиленный каркас с металлическими уголками и специальными «салазками» на нижней поверхности сумки.

Материалом сумки CB-07 является специальный полиэстер с особой прочностью и водостойкостью. Лаконичность и надежность – вот, пожалуй, два главных определения данной модели. На нее приятно смотреть, с ней удобно работать.

Характеристики:

  • габариты - 94 х 34 х 26 см;
  • материал – плотный водостойкий полиэстер и инженерный пластик ABS;
  • застежка – молния по периметру верхней плоскости с трех сторон;
  • система передвижения – два ролика и пластиковые подставки;
  • система защиты – усиленный каркас, внутренние амортизационные панели и передвигающиеся перегородки.