Модель октабокса SSA-OB6 от GRIFON предназначена для съемок небольших портретов и различных предметов в студиях небольшого размера. Неповторимые красивейшие круглые блики в глазах моделей и на глянцевых поверхностях снимаемых объектов – вот главная «фишка» октабоксов, о которой знают абсолютно все фотографы. Крепление Bowens подойдёт для большинства осветительных приборов.

Световой модифицированный поток от октабокса SSA-OB6 тоже «круглее», он похож по форме на широкий сноп света. Такого рода потоки мягкого ровного света – идеальный вариант для создания художественных портретов. Его любят и часто применяют на съемках видеороликов. Особенно это относится к формату «говорящая голова» многочисленной армии видеоблогеров.

Нельзя не отметить технические вопросы использования этого изящного октабокса. Он легко фиксируется вместе с вспышкой с помощью универсального крепления, что говорит о его совместимости со вспышками практически любых производителей.

Модифицированный свет от октабокса SSA-OB6 превращается в великолепного помощника фотографа. Он смягчает тени, убирает лишние блики, подчеркивает красоту, прячет недостатки, дает великолепное заполнение объема. Он делает портреты волшебными. Свет, полученный от него, полностью соответствует главным требованиям портретного студийного освещения высокого класса: правильному цвету, верному направлению светового потока, достаточному количеству и высокому качеству света.

Характеристики: