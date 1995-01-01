Среди современных модификаторов света октабоксы, к которым относится модель 60 см SSA-OB6, занимают особое место. Их называют устройствами с высокохудожественными эффектами: особым светом, украшающим объекты съемки, и неповторимыми круглыми бликами в глазах. Обычно октабоксы выставляются в световой оркестровке на ключевые места, им принадлежит важнейшая «украшательская» роль в модельных и портретных студийных съёмках.

Октабокс SSA-OB6 преобразует свет в два этапа, как и любой другой софтбокс в освещении объектов. Если первоначальным источником прямого света является ведомая вспышка, то по ходу преобразования светового потока октабокс берет на себя роль источника. Он сам становится источником светового потока. Сначала это отражающая поверхность кожуха октабокса. Форма отражателя приспособлена для ровной засветки белого нейлонового рассеивателя – свет после отражения попадает именно на него. Новым источником света становится белый рассеиватель, теперь он работает вместо вспышки, формируя световой поток с особыми свойствами. Главное из них – круглая форма потока.

Модифицированный свет от октабокса SSA-OB6 превращается в великолепного помощника фотографа. Он смягчает тени, убирает лишние блики, подчеркивает красоту, прячет недостатки, дает великолепное заполнение объема. Он делает портреты волшебными. Свет, полученный от него, полностью соответствует главным требованиям портретного студийного освещения высокого класса: правильному цвету, верному направлению светового потока, достаточному количеству и высокому качеству света.

Несколько слов о круглых бликах в глазах моделей. Мы с вами знаем, что форма таких бликов будет зависеть от одного - вашего выбора модификатора света (квадратного, прямоугольного или восьмиугольного). Поэтому блики в глазах – дело исключительно личного вкуса мастера. Считается, что круглые блики более естественны (что тоже не факт). Поэтому будьте свободны в выборе, в данном случае у вас полная творческая свобода. Октабокс 60 см SSA-OB6 от GRIFON станет отличным выбором, проверено нами и временем.

Комплектация:

спицы метал. – 8 шт.

внешний отражающий кожух – 1 шт.

внутренний белый рассеиватель – 1 шт.

внешний белый рассеиватель – 1 шт.

упаковочный чехол – 1 шт.

Характеристики: