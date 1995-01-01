Софтбокс в форме «китайского фонарика» (China Ball) обеспечивает очень мягкий свет, рассеивающийся во все стороны. Применяется как правило в положении сверху вниз, выше уровня головы, для чего лучше всего подходят стойки-журавли или ассистент со специальной удочкой. В этих случаях он дает очень естественный эффект света от уличного фонаря или винтажного домашнего абажура. Также может использоваться и как источник фронтального или бокового заполняющего света: в такой роли он располагается на обычной стойке, с моноблоком в горизонтальном положении (или с небольшим наклоном), обычно на уровне глаз.

Данный софтбокс хорошо освещает не только саму модель, но и все вокруг, что идеально для сюжетов, когда вы хотите сделать портрет «в окружении». Подобные софтбоксы активно применяются и с импульсными, и с постоянными осветителями. При использовании светодиодных моноблоков следует иметь в виду, что вам понадобятся приборы достаточно большой мощности: желательно от 150 Вт и выше, либо фонарик придется располагать очень близко к модели.

Быстрораскладная конструкция на 12 пружинных спицах позволяет подготовить эту насадку к работе всего за 1 минуту. И так же быстро сложить при переходе на другую локацию.

Софтбоксы Grifon серии SP-SB выпускаются в нескольких размерах: чем больше, тем мягче рассеивание, но и осветительные приборы требуются более мощные.

Характеристики