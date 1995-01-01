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Адаптер для вспышек Grifon SH-E1, холодный башмак / гнездо 1/4"

Код товара:УТ-00092110
Артикул:16106

Товар не найден

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Описание
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Описание

Адаптер Grifon SH-E1 предназначен, в первую очередь, для установки накамерных вспышек на штативы, студийные стойки, моноподы и другие держатели с винтом 1/4". Установив его на разложенный монопод, к примеру, вы сможете поднять вспышку высоко над головой. Сама по себе конструкция очень простая: стальной адаптер с резьбовым гнездом 1/4"-20 и башмак с поджимным винтом для фиксации вспышки.

Помимо вспышек адаптер можно использовать и с другими аксессуарами, устанавливающимися в башмак: с компактными осветителями, микрофонами-пушками и так далее.

  • Материалы: сталь, алюминиевый сплав