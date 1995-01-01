Grifon SH-Е – это переходник для установки накамерной фотовспышки на винт 3/8" или 1/4" (латунный резьбовой адаптер в комплекте). Также имеется отверстие для установки фотозонта. Наклонный механизм позволяет регулировать положение вспышки на стойке. Адаптер совместим практически со всеми студийными стойками на рынке, а также может использоваться для установки других приборов: например, компактных осветителей постоянного света или микрофонов-пушек.