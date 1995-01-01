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Держатель для вспышки и зонта Grifon SH-E, холодный башмак и гнездо 3/8" / 1/4"

  • SH-E, холодный башмак и гнездо 3/8" / 1/4"
  • SH-E, холодный башмак и гнездо 3/8" / 1/4"
  • SH-E, холодный башмак и гнездо 3/8" / 1/4"
Код товара:УТ-00092109
Артикул:16105

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Grifon SH-Е – это переходник для установки накамерной фотовспышки на винт 3/8" или 1/4" (латунный резьбовой адаптер в комплекте). Также имеется отверстие для установки фотозонта. Наклонный механизм позволяет регулировать положение вспышки на стойке. Адаптер совместим практически со всеми студийными стойками на рынке, а также может использоваться для установки других приборов: например, компактных осветителей постоянного света или микрофонов-пушек.

  • Материалы: алюминиевый сплав, AES пластик
  • Вес: 0.3 кг