Узкий прямоугольный софтбокс (стрипбокс) обеспечивает мягкий, узкий и при этом направленный световой поток. Данная модель снабжена 2 вентиляционными окнами на липучках, что позволяет ей работать с галогенными осветителями мощностью до 1000 Вт. В комплекте 2 белых тканевых рассеивателя: внутренний и внешний. Внутренняя поверхность серебристая, для снижения световых потерь.

По конструкции данный софтбокс относится к классическим моделям: в кожух по углам заводятся 4 спицы, которые затем устанавливаются крест-накрест в отверстия на металлическом кольце с байонетом Bowens. Затем внутрь устанавливается малый рассеиватель, и, наконец, последним на липучки прикрепляется внешний.

Стрипбоксы 30х160 выручают в ситуациях, когда обычных 30х120 не хватает:

Ростовые портреты высоких людей: 160 см гарантируют ровный световой поток с головы до ног, если ваша модель высокого роста, при этом узость потока позволяет сохранить глубокие тени по бокам.

Съемка в полный рост с близкого расстояния: вы можете поставить источник очень близко к модели (что позволит получить более контрастные переходы), и он всё равно покроет всю высоту фигуры.

Длинные горизонтальные блики: Если повернуть его горизонтально, он идеально подходит для создания ровного блика на боку автомобиля, длинной столешнице или на длинном ряде предметов (допустим, сервиз).

При этом нужно учитывать, что стрипбокс 30х160 см «съедает» больше света, поэтому осветитель должен быть мощнее. С увеличением размера также растет вес и парусность насадки, поэтому вам потребуется действительно устойчивая стойка с высокой безопасной нагрузкой.

Напомним также, что стрипбокс вращается в креплении, поэтому полоса света может ложиться по вертикали, по горизонтали или под углом.

Комплектация:

Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.

Спицы – 4 шт.

Внешний отражающий кожух – 1 шт.

Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.

Внешний белый рассеиватель – 1 шт.

Чехол – 1 шт.

Характеристики