Стрипбокс Grifon SBQ-30120, 30х120 см, жаростойкий
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Описание
Узкий прямоугольный софтбокс (стрипбокс) обеспечивает мягкий, узкий и при этом направленный световой поток. Данная модель снабжена 2 вентиляционными окнами на липучках, что позволяет ей работать с галогенными осветителями мощностью до 1000 Вт. В комплекте 2 белых тканевых рассеивателя: внутренний и внешний. Внутренняя поверхность серебристая, для снижения световых потерь.
По конструкции данный софтбокс относится к классическим моделям: в кожух по углам заводятся 4 спицы, которые затем устанавливаются крест-накрест в отверстия на металлическом кольце с байонетом Bowens. Затем внутрь устанавливается малый рассеиватель, и, наконец, последним на липучки прикрепляется внешний.
Благодаря своей вытянутой форме стрипбоксы лучше всего подходят для:
- Ростовых портретов: 120 см хватает, чтобы равномерно осветить человека с головы до ног, при этом узкий поток позволяет сохранить глубокие тени по бокам и таким образом отделить объект от фона.
- Контурного контрового света: в этом варианте стрипбокс ставят сбоку или за спиной модели, чтобы создать изящную световую линию (контур), которая отделяет модель от темного фона.
- Съемки бликующих предметов: при съемке бутылок вина, автомобилей или какой-либо электроники с глянцевой поверхностью стрипбокс создает длинный, ровный вертикальный блик, который подчеркивает форму и фактуру изделия.
- Фотографии спортсменов: узкая полоса света создает более драматичные переходы света и тени, что отлично подчеркивает рельеф мышц и атлетичность.
Напомним, что стрипбокс вращается в креплении, поэтому полоса света может ложиться по вертикали, по горизонтали или под углом.
Комплектация:
- Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
- Спицы – 4 шт.
- Внешний отражающий кожух – 1 шт.
- Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
- Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
- Чехол – 1 шт.
Характеристики
- Вес: 1.3 кг
- спицы – алюминиевый сплав;
- материал внешнего кожуха – полиэстер металлизированный высокоотражающий;
- материал рассеивателей – белый жаропрочный нейлон.