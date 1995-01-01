Узкий прямоугольный софтбокс (стрипбокс) обеспечивает мягкий, узкий и при этом направленный световой поток. Данная модель снабжена 2 вентиляционными окнами на липучках, что позволяет ей работать с галогенными осветителями мощностью до 1000 Вт. В комплекте 2 белых тканевых рассеивателя: внутренний и внешний. Внутренняя поверхность серебристая, для снижения световых потерь.

По конструкции данный софтбокс относится к классическим моделям: в кожух по углам заводятся 4 спицы, которые затем устанавливаются крест-накрест в отверстия на металлическом кольце с байонетом Bowens. Затем внутрь устанавливается малый рассеиватель, и, наконец, последним на липучки прикрепляется внешний.

Благодаря своей вытянутой форме стрипбоксы лучше всего подходят для:

Ростовых портретов: 120 см хватает, чтобы равномерно осветить человека с головы до ног, при этом узкий поток позволяет сохранить глубокие тени по бокам и таким образом отделить объект от фона.

Контурного контрового света: в этом варианте стрипбокс ставят сбоку или за спиной модели, чтобы создать изящную световую линию (контур), которая отделяет модель от темного фона.

Съемки бликующих предметов: при съемке бутылок вина, автомобилей или какой-либо электроники с глянцевой поверхностью стрипбокс создает длинный, ровный вертикальный блик, который подчеркивает форму и фактуру изделия.

Фотографии спортсменов: узкая полоса света создает более драматичные переходы света и тени, что отлично подчеркивает рельеф мышц и атлетичность.

Напомним, что стрипбокс вращается в креплении, поэтому полоса света может ложиться по вертикали, по горизонтали или под углом.

Комплектация:

Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.

Спицы – 4 шт.

Внешний отражающий кожух – 1 шт.

Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.

Внешний белый рассеиватель – 1 шт.

Чехол – 1 шт.

Характеристики