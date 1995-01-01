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Стрипбокс Grifon SBQ-30120, 30х120 см, жаростойкий

Код товара:УТ-00092064
Артикул:07403

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Узкий прямоугольный софтбокс (стрипбокс) обеспечивает мягкий, узкий и при этом направленный световой поток. Данная модель снабжена 2 вентиляционными окнами на липучках, что позволяет ей работать с галогенными осветителями мощностью до 1000 Вт. В комплекте 2 белых тканевых рассеивателя: внутренний и внешний. Внутренняя поверхность серебристая, для снижения световых потерь.

По конструкции данный софтбокс относится к классическим моделям: в кожух по углам заводятся 4 спицы, которые затем устанавливаются крест-накрест в отверстия на металлическом кольце с байонетом Bowens. Затем внутрь устанавливается малый рассеиватель, и, наконец, последним на липучки прикрепляется внешний.

Благодаря своей вытянутой форме стрипбоксы лучше всего подходят для:

  • Ростовых портретов: 120 см хватает, чтобы равномерно осветить человека с головы до ног, при этом узкий поток позволяет сохранить глубокие тени по бокам и таким образом отделить объект от фона.
  • Контурного контрового света: в этом варианте стрипбокс ставят сбоку или за спиной модели, чтобы создать изящную световую линию (контур), которая отделяет модель от темного фона.
  • Съемки бликующих предметов: при съемке бутылок вина, автомобилей или какой-либо электроники с глянцевой поверхностью стрипбокс создает длинный, ровный вертикальный блик, который подчеркивает форму и фактуру изделия.
  • Фотографии спортсменов: узкая полоса света создает более драматичные переходы света и тени, что отлично подчеркивает рельеф мышц и атлетичность.

Напомним, что стрипбокс вращается в креплении, поэтому полоса света может ложиться по вертикали, по горизонтали или под углом.

Комплектация:

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Характеристики

  • Вес: 1.3 кг
  • спицы – алюминиевый сплав;
  • материал внешнего кожуха – полиэстер металлизированный высокоотражающий;
  • материал рассеивателей – белый жаропрочный нейлон.