Софтбокс - стрип SB-40180 от GRIFON размерами 40 х 180 см, черным внешним кожухом из полиэстера, серебристой отражающей внутренней стороной и съемным белым тканевым диффузором, крепление типа Bowens, алюминиевый каркас. Подобные насадки часто используются в портретной съемке, они позволяют имитировать свет из наполовину зашторенного окна, создают драматичный рисунок с глубокими тенями, а также хорошо работают в качестве контровой подсветки.

Длинные узкие экраны с белыми диффузорами – идеальные преобразователи света для современных портретных, интерьерных и предметных съемок. Они способны сформировать такие же длинные и узкие потоки света, которые чрезвычайно комфортны для человеческого глаза. Все дело в аналогии с естественным солнечным светом, льющимся из узкого окна в полдень с легкой облачностью на небе.

Конструкция SB-40180 ничем не отличается от классического софтбокса. Это продолговатый прямоугольник с каркасом из четырех металлических спиц. Кожух стрипбокса добротно сшит из прочно полиэстера: внешний слой из черного, внутренний – из серебристого. С помощью этого слоя происходит первое преображение светового пучка – отражение. Свет становится более плотным и мягким за счет новой увеличившейся площади источника света: теперь вместо вспышки таким источником служит длинная узкая серебристая панель.

Следующий второй этап изменения в SB-40180 – прохождение отраженного света сквозь натянутый белый рассеиватель. Теперь световой пучок приобретает идеальную равномерность и направленность той же узкой длинной конфигурации. Стрипбокс устойчив к высоким температурам во врем длительной съемки, так как ткань всех слоев чехла обладает жаропрочными свойствами.

Характеристики: