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Стрипбокс Grifon SB-30120, 30 х 120 см, Bowens

Код товара:УТ-00095789
Артикул:07313

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стрипбокс Grifon SB-30120 обеспечивает световой поток с узким углом рассеивания, более контрастный по сравнению обычными прямоугольными софтбоксами и октабоксами. Подобные насадки часто используются в портретной съемке, они позволяют имитировать свет из наполовину зашторенного окна, создают драматичный рисунок с глубокими тенями, а также хорошо работают в качестве контровой подсветки. В спортивной и фитнес-фотографии стрипбоксы обеспечивают качественную прорисовку мышц модели. Наконец, в предметной съемке стрипбокс незаменим при фотографировании бутылок, бокалов, узких ваз и аналогичных предметов – он дает на их поверхности красивый блик.

Стрипбокс состоит из черного тканевого каркаса (полиэстер) с серебристой отражающей поверхностью, который натягивается на 4 металлические спицы и устанавливается в кольцо-адаптер с байонетом Bowens. Софтбокс можно вращать в кольце до достижения желаемого угла. Внутри устанавливается 2 тканевых рассеивателя, внешний и внутренний, которые обеспечивают равномерное распределение света по всей поверхности. Тканевые соты на липучках можно приобрести отдельно.

Характеристики:

  • Размеры: 30 х 120 см;
  • Тип крепления: Bowens;
  • Спицы: 4 шт.;
  • Материал кожуха – полиэстер;
  • Материал диффузора – белый нейлон;
  • Тип освещения: источники импульсного и постоянного света (кроме галогенных, не является жаропрочным)