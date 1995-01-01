Стрипбокс Grifon SB-30120 обеспечивает световой поток с узким углом рассеивания, более контрастный по сравнению обычными прямоугольными софтбоксами и октабоксами. Подобные насадки часто используются в портретной съемке, они позволяют имитировать свет из наполовину зашторенного окна, создают драматичный рисунок с глубокими тенями, а также хорошо работают в качестве контровой подсветки. В спортивной и фитнес-фотографии стрипбоксы обеспечивают качественную прорисовку мышц модели. Наконец, в предметной съемке стрипбокс незаменим при фотографировании бутылок, бокалов, узких ваз и аналогичных предметов – он дает на их поверхности красивый блик.

Стрипбокс состоит из черного тканевого каркаса (полиэстер) с серебристой отражающей поверхностью, который натягивается на 4 металлические спицы и устанавливается в кольцо-адаптер с байонетом Bowens. Софтбокс можно вращать в кольце до достижения желаемого угла. Внутри устанавливается 2 тканевых рассеивателя, внешний и внутренний, которые обеспечивают равномерное распределение света по всей поверхности. Тканевые соты на липучках можно приобрести отдельно.

Характеристики: