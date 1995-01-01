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Зонт Grifon S-101 на отражение, серебро, 101 см

Код товара:УТ-00092084
Артикул:08202

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

С помощью фотозонта S-101 от GRIFON вы получите нейтральный рассеянный свет, близкий к естественному освещению. Зонты с металлизированной поверхностью дают наиболее жесткий из всех, то есть изображение получается детализированным, контрастным, резким, с четко прорисованными тенями, с хорошей проработкой изгибов и граней. Такое обычно используется в beauty и fashion фотографии, съемке рекламы и так далее. Серебристое покрытие не изменяет баланс белого вашей вспышки, свет остается «дневным», холодным.

С наружной стороны фотозонт покрыт прочным черным материалом, что делает его практичным и долговечным. Спицы диаметром 8 мм, как и весь остов, сделаны из устойчивого сплава. Конструкция надежна, а качество соответствует международным стандартам.

По сравнению с софтбоксами отражающие зонты дают куда более широкий угол освещения, они хороши в ситуациях, когда требуется покрыть большие площади. Например, при съемке портретов в полный рост, групповых портретов, портретов в интерьерах и так далее. Это относительно компактные, легкие и доступные световые модификаторы, которые быстро приводятся в готовность и быстро складываются по завершению съемки – очень удобно для выездных фотосессий. Кроме того, зонты универсальны: они могут работать с накамерными фотовспышками, простейшими лампами-вспышками, студийными моноблоками, световыми панелями – с чем угодно.

Характеристики

  • купол – 122 см;
  • диаметр – 101 см;
  • длина стержня – 66 см;
  • количество спиц – 8;
  • диаметр спиц – 0.8 см;
  • вес – 0.26 кг.