Держатель отражателей и фона Grifon RH-01, 4 секции, 65-173 см
Код товара:УТ-00092108
Артикул:15403
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Описание
Держатель отражателей и фона Grifon RH-01 предназначен для складных отражателей и тканевых фонов на стальной пружине. Для этого он оснащен двумя пружинными зажимами, которые захватывают фон или отражатель за обод. Длина стрелы регулируется в пределах от 65 до 173 см. Для установки на стойки держатель оснащен разборной муфтой, которая устанавливается на стоечные секции диаметром 19, 22, 25 или 28 мм.
Характеристики:
- максимальная длина стрелы: 173 см;
- максимальное расстояние между зажимами для отражателя: 172 см;
- длина в сложенном виде: 65 см;
- диаметр совместимых с муфтой труб: 19, 22, 25 или 28 мм.
- грузоподъемность: 2 кг;
- цвет: черный
- материал: алюминий, пластик ABS
- Вес: нетто 675 г.
- Вес: брутто 807 г.
- Размер коробки: 66х11х9 см