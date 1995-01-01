Рефлектор Grifon RF-31 широкоугольный, 31 см, серебро, Bowens



Код товара: УТ-00092060 Артикул: 06313 Код товара: УТ-00092060 Артикул: 06313 Grifon RF-31 – широкоугольный металлический рефлектор. Плоская форма и угол освещения в 120° дают возможность покрыть светом большое пространство. Для достижения столь широкого угла освещения и устранения «горячего пятна» по центру установлен дефлектор, как у портретных тарелок. Дефлектор отражает свет обратно на серебристую поверхность чаши, таким образом световой поток равномерно расширяется во все стороны. Товар не найден Задать вопрос Описание Grifon RF-31 – широкоугольный металлический рефлектор. Плоская форма и угол освещения в 120° дают возможность покрыть светом большое пространство. К сожалению, у насадки отсутствует отверстие для штока, поэтому она не может применяться с фотозонтами (без дополнительной ручной доработки). Характеристики угол освещения – 120°;

крепление – несъемное Bowens;

цвет – черный/серебро;

материал – алюминий; Видео Наш обзор

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