Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рефлектор Grifon RF-31 широкоугольный, 31 см, серебро, Bowens

Код товара:УТ-00092060
Артикул:06313

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Grifon RF-31 – широкоугольный металлический рефлектор. Плоская форма и угол освещения в 120° дают возможность покрыть светом большое пространство. К сожалению, у насадки отсутствует отверстие для штока, поэтому она не может применяться с фотозонтами (без дополнительной ручной доработки).

Характеристики

  • угол освещения – 120°;
  • крепление – несъемное Bowens;
  • цвет – черный/серебро;
  • материал – алюминий;