Рефлектор Grifon RF-31 широкоугольный, 31 см, серебро, Bowens
Код товара:УТ-00092060
Артикул:06313
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Описание
Grifon RF-31 – широкоугольный металлический рефлектор. Плоская форма и угол освещения в 120° дают возможность покрыть светом большое пространство. К сожалению, у насадки отсутствует отверстие для штока, поэтому она не может применяться с фотозонтами (без дополнительной ручной доработки).
Характеристики
- угол освещения – 120°;
- крепление – несъемное Bowens;
- цвет – черный/серебро;
- материал – алюминий;