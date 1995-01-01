Grifon RF-18HC – традиционный 7" металлический рефлектор в комплекте с сотовой решеткой, предназначенный для осветительных приборов с байонетом Bowens. Создает направленный жесткий свет с четкой прорисовкой всех линий, граней и изгибов. Жесткие рефлекторы обычно применяются в fashion, beauty, в рекламной фотографии и в других жанрах. Прибор может использоваться как сам по себе, так и в качестве посадочной платформы для шторок, сот, цветных гелевых фильтров и так далее. Внутренняя поверхность серебристая – для наилучшей отдачи света.

Соты сужают угол рассеивания до 30°, делая световой поток более направленным и контролируемым. Это позволяет избежать засветки областей кадра, которые по задумке фотографа должны оставаться в тени – изображение получается более контрастным. Рефлекторы с сотами также часто используют для контрового освещения (подсветка волос и плеч в портретной фотографии).

Диаметр 18 см, длина 13 см.