Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Патрон Grifon LH-003, цоколь Е27, крепление для зонта

Код товара:УТ-00092099
Артикул:1001

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Патрон Grifon LH-003 – простейший вид осветителя, который можно использовать с лампами-вспышками и лампочками постоянного света (светодиодными или люминесцентными). Устанавливается на стандартный «палец» 5/8" (16 мм), которым оснащаются практически все стойки для студийного освещения. Прибор оснащен широко распространенным цоколем Е27 и отверстием для установки фотозонта (на просвет или на отражение). Наклон осветителя регулируется, с тыльной стороны предусмотрен выключатель.

Подобные патроны обычно используются в оборудовании небольших студий для фото на документы, фотографирования в школах и детских садах: по цене комплекты получаются очень доступными, а зонты обеспечивают мягкое заполняющее освещение: отличный выбор для портретов. Кроме того, комплекты получаются очень компактными для комфортной съемки на выезде.

Характеристики:

  • Гнездо под шпигот 5/8" (16 мм)
  • Цоколь Е27
  • Напряжение: 220 В
  • Длина кабеля: 2 м