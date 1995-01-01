Патрон Grifon LH-003 – простейший вид осветителя, который можно использовать с лампами-вспышками и лампочками постоянного света (светодиодными или люминесцентными). Устанавливается на стандартный «палец» 5/8" (16 мм), которым оснащаются практически все стойки для студийного освещения. Прибор оснащен широко распространенным цоколем Е27 и отверстием для установки фотозонта (на просвет или на отражение). Наклон осветителя регулируется, с тыльной стороны предусмотрен выключатель.

Подобные патроны обычно используются в оборудовании небольших студий для фото на документы, фотографирования в школах и детских садах: по цене комплекты получаются очень доступными, а зонты обеспечивают мягкое заполняющее освещение: отличный выбор для портретов. Кроме того, комплекты получаются очень компактными для комфортной съемки на выезде.

Характеристики: