Патрон Grifon LH-003, цоколь Е27, крепление для зонта
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Описание
Патрон Grifon LH-003 – простейший вид осветителя, который можно использовать с лампами-вспышками и лампочками постоянного света (светодиодными или люминесцентными). Устанавливается на стандартный «палец» 5/8" (16 мм), которым оснащаются практически все стойки для студийного освещения. Прибор оснащен широко распространенным цоколем Е27 и отверстием для установки фотозонта (на просвет или на отражение). Наклон осветителя регулируется, с тыльной стороны предусмотрен выключатель.
Подобные патроны обычно используются в оборудовании небольших студий для фото на документы, фотографирования в школах и детских садах: по цене комплекты получаются очень доступными, а зонты обеспечивают мягкое заполняющее освещение: отличный выбор для портретов. Кроме того, комплекты получаются очень компактными для комфортной съемки на выезде.
Характеристики:
- Гнездо под шпигот 5/8" (16 мм)
- Цоколь Е27
- Напряжение: 220 В
- Длина кабеля: 2 м