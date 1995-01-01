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Октабокс Grifon KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см

  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
  • KU-V1-60, для накамерных вспышек, быстрораскладной, 60 см
Код товара:УТ-00092049
Артикул:040403

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Grifon KU-V1-60 – это быстрораскладной октабокс с креплением для накамерных вспышек. Он подходит как для вспышек с прямоугольной, так и для вспышек с круглой формой головки. Они фиксируются винтовым зажимом, плотно и надежно, а резиновые накладки предотвращают появление царапин. Софтбокс можно использовать с рук, – делать это удобно благодаря пистолетной рукоятке. Или можно установить на студийную стойку: в основании рукоятки находится гнездо для стандартного шпигота 5/8".

Благодаря своей форме и двум тканевым рассеивателям октабокс обеспечивает очень мягкий, и в то же время направленный свет, что отлично подходит как для классического студийного портрета, так и для съемки на мероприятиях. Он создает красивые округлые блики в глазах и на глянцевых поверхностях. А быстрораскладная конструкция делает подготовку к съемке делом буквально одной минуты.

Характеристики

  • Диаметр: 60 см
  • Спицы: металлические, 8 шт.
  • Внешний кожух: жаростойкая ткань
  • Рассеиватели: белая ткань
  • Крепление вспышки: универсальный зажим