Grifon KU-V1-60 – это быстрораскладной октабокс с креплением для накамерных вспышек. Он подходит как для вспышек с прямоугольной, так и для вспышек с круглой формой головки. Они фиксируются винтовым зажимом, плотно и надежно, а резиновые накладки предотвращают появление царапин. Софтбокс можно использовать с рук, – делать это удобно благодаря пистолетной рукоятке. Или можно установить на студийную стойку: в основании рукоятки находится гнездо для стандартного шпигота 5/8".

Благодаря своей форме и двум тканевым рассеивателям октабокс обеспечивает очень мягкий, и в то же время направленный свет, что отлично подходит как для классического студийного портрета, так и для съемки на мероприятиях. Он создает красивые округлые блики в глазах и на глянцевых поверхностях. А быстрораскладная конструкция делает подготовку к съемке делом буквально одной минуты.

Характеристики