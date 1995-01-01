Grifon KU II-16 – серия параболических быстрораскладных софтбоксов с креплением Bowens. Это насадки двойного назначения: при установке белого тканевого рассеивателя они работают как софтбоксы, а без рассеивателя – как очень большой рефлектор, создавая жесткий, но при этом объемный свет. Более того, с опциональным держателем Grifon FD-J осветитель можно развернуть на 180°, разместив прямо внутри: во-первых, это избавляет от эффекта «горячего пятна» в центре, свет равномерно расходится по всей отражающей поверхности. Во-вторых, регулируя вылет моноблока, вы можете изменять характер света, от «прожекторного» сфокусированного пучка (когда осветитель максимально задвинут внутрь) до мягкого и широкого потока заполняющего света (Flood), когда осветитель выдвинут ближе к краю.

В обычном режиме софтбокса параболическая форма обеспечивает более направленный свет (в сравнении с обычными софтбоксами небольшой глубины), это дает возможность лучше отделить объект от фона. Переход от света к тени получается более мягким при сохранении контрастности, что особенно ценится в портретной, fashion и beauty съемке. Благодаря большому количеству спиц (16) форма рассеивающей поверхности максимально приближается к кругу, что дает красивые блики в глазах модели.

Софтбоксы KU II-16 выполнены из плотной жаростойкой ткани с серебристым внутренним покрытием. Конструкция быстрораскладного типа: софтбокс готовится к съемке примерно за 1 минуту и так же быстро собирается. В комплекте идет плотный чехол для хранения и транспортировки.

Софтбоксы KU II-16 выпускаются в 3 размерах: 70, 90 и 120 см. Чем больше, тем мягче освещение, но для больших версий требуется и большая мощность осветителя. Тканевые соты можно приобрести отдельно.