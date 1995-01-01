Grifon KU-16 – первое поколение параболических быстрораскладных софтбоксов от Grifon. По сравнению с KU II-16 у них немного отличается конструкция и механизм раскладывания: у KU II спицы проходят снаружи, а у первых KU они располагаются внутри. Для раскладывания софтбокса вам нужно откинуть часть кожуха, поочередно защелкнуть спицы в «боевое» положение, а затем застегнуть кожух обратно (на липучки). При этом KU-16 идет в комплекте с 2 рассеивателями: внешним и внутренним, а KU II – только с внешним. Тканевые соты и там, и там продаются отдельно.

Параболические софтбоксы – это насадки двойного назначения. При установке белых тканевых рассеивателей они работают как софтбоксы, создавая мягкий, но направленный свет. Без рассеивателя их можно использовать как очень большой рефлектор: свет получится достаточно жестким, но при этом «объемным». Более того, с опциональным держателем Grifon FD-J (продается отдельно) осветитель можно развернуть на 180°, разместив прямо внутри (рассеиватели при этом не используются). Это избавляет от эффекта «горячего пятна» в центре, свет равномерно расходится по всей отражающей поверхности. Во-вторых, регулируя вылет моноблока, вы можете изменять угол освещения, от «прожекторного» сфокусированного пучка (когда осветитель максимально задвинут внутрь) до мягкого и широкого потока заполняющего света (Flood), когда осветитель выдвинут ближе к краю.

В обычном режиме софтбокса параболическая форма обеспечивает более направленный свет (в сравнении с обычными софтбоксами небольшой глубины), это дает возможность лучше отделить объект от фона. Переход от света к тени получается довольно мягким при сохранении контрастности, что особенно ценится в портретной, fashion и beauty съемке. Благодаря большому количеству спиц (16) форма рассеивающей поверхности максимально приближается к кругу, что дает красивые блики в глазах модели.

Софтбоксы KU-16 выполнены из плотной жаростойкой ткани с серебристым внутренним покрытием. Конструкция быстрораскладного типа: софтбокс готовится к съемке примерно за 1 минуту и так же быстро собирается. В комплекте идет плотный чехол для хранения и транспортировки.

Софтбоксы KU-16 выпускаются в 4 размерах: 70, 90, 120 и 150 см. Чем больше, тем мягче освещение, но для больших версий требуется и большая мощность осветителя.