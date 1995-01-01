Комплект Grifon GRIF-86: 2 стойки, 2 адаптера для вспышек, 4 зонта, сумка
Товар не найден
Описание
Комплект Grifon GRIF-86 предназначен для работы с 2 накамерными вспышками на выносе. Он содержит в себе все необходимое для начала работы: 2 легких алюминиевых стойки высотой до 2 м, 2 наклонных адаптера с башмаком для вспышки и отверстием для зонта, 4 фотозонта диаметром 84 см и сумку для хранения и переноски.
Из зонтов здесь присутствуют самые основные типы: белый зонт на просвет и серебристый на отражение. Серебристая поверхность отражает свет от вспышки, делая его при этом довольно жестким и контрастным: четкие контуры, глубокие тени. Такой свет обычно используется в fashion и beauty фотографии (и рекламе), когда необходимо подчеркнуть все достоинства модели, ее одежды, макияжа и так далее.
Белый просветный зонт работает как большой диффузор, он создает мягкий, «обволакивающий» свет с очень бледными и размытыми тенями. Это хорошо подходит для создания нежной, успокаивающей атмосферы снимка. При этом просветный зонт обеспечивает максимальный угол рассеивания, что хорошо для заполняющего света, ростовых и групповых портретов.
Стойка GRIFON-1999nb – легкая, компактная и достаточно высокая для большинства ситуаций. Максимальная нагрузка 3 кг – этого с большим запасом хватит для накамерной вспышки и зонта. Обратите внимание: из-за небольшого веса при съемке на улице с зонтами ее может опрокинуть ветром, для безопасности используйте утяжелители, балласт (небольшой мешок с песком или его аналог). Стойка оснащена встроенным шпиготом («пальцем») формата 5/8" с винтовой резьбой 1/4". Длина в сложенном положении: 68 см, вес: 880 г.
GRIF-86 – это доступный набор для начинающего фотографа, позволяющий эффективно использовать вспышки в портретной съемке.
Комплектация
- стойка GRIFON-1999nb – 2 шт.;
- поворотный держатель для зонта – 2 шт.;
- зонт S-84 серебро на отражение – 2 шт.;
- зонт T-84 просветный белый – 2 шт.;
- фотосумка – 1 шт.
Характеристики
Общий вес набора – 3.12 кг
Стойка GRIFON-1999nb
- три секции диаметром 16–19-22 мм;
- адаптер с резьбой диаметром 1/4 дюйма;
- максимальная высота – 200 см;
- длина в сложенном состоянии – 68 см;
- материал труб – алюминий;
- материал ножек – железо;
- длина ножек – 49.6 см;
- диаметр труб ножек – 16 мм;
- вес – 0.88 кг;
Поворотный держатель горячий башмак с отверстием для зонта тип В
- габариты – 10,5 х 5,5 х 4.0 см;
- адаптер для установки на стойку – 5/8";
- соединение для вспышек – холодный башмак;
- материал – анодированный алюминий, пластик ABS;
- цвет – черный;
- вес – 122 г;
Просветный белый зонт T-84
- купол – 100 см;
- диаметр – 84 см;
- длина стержня – 58 см;
- количество спиц – 8;
- диаметр спиц – 0,8 см;
- вес – 0,2 кг.
Зонт S-84 серебро на отражение
- купол – 100 см;
- диаметр – 84 см;
- длина стержня – 58 см;
- количество спиц – 8;
- диаметр спиц – 0,8 см;
- вес – 0,2 кг.
Сумка
- габариты 81 x 20 x 15 см;
- цвет – черный;
- материал – полиэстер (износостойкая ткань);
- вес – 0,4 кг.