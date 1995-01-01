Комплект Grifon GRIF-86 предназначен для работы с 2 накамерными вспышками на выносе. Он содержит в себе все необходимое для начала работы: 2 легких алюминиевых стойки высотой до 2 м, 2 наклонных адаптера с башмаком для вспышки и отверстием для зонта, 4 фотозонта диаметром 84 см и сумку для хранения и переноски.

Из зонтов здесь присутствуют самые основные типы: белый зонт на просвет и серебристый на отражение. Серебристая поверхность отражает свет от вспышки, делая его при этом довольно жестким и контрастным: четкие контуры, глубокие тени. Такой свет обычно используется в fashion и beauty фотографии (и рекламе), когда необходимо подчеркнуть все достоинства модели, ее одежды, макияжа и так далее.

Белый просветный зонт работает как большой диффузор, он создает мягкий, «обволакивающий» свет с очень бледными и размытыми тенями. Это хорошо подходит для создания нежной, успокаивающей атмосферы снимка. При этом просветный зонт обеспечивает максимальный угол рассеивания, что хорошо для заполняющего света, ростовых и групповых портретов.

Стойка GRIFON-1999nb – легкая, компактная и достаточно высокая для большинства ситуаций. Максимальная нагрузка 3 кг – этого с большим запасом хватит для накамерной вспышки и зонта. Обратите внимание: из-за небольшого веса при съемке на улице с зонтами ее может опрокинуть ветром, для безопасности используйте утяжелители, балласт (небольшой мешок с песком или его аналог). Стойка оснащена встроенным шпиготом («пальцем») формата 5/8" с винтовой резьбой 1/4". Длина в сложенном положении: 68 см, вес: 880 г.

GRIF-86 – это доступный набор для начинающего фотографа, позволяющий эффективно использовать вспышки в портретной съемке.

Комплектация

стойка GRIFON-1999nb – 2 шт.;

поворотный держатель для зонта – 2 шт.;

зонт S-84 серебро на отражение – 2 шт.;

зонт T-84 просветный белый – 2 шт.;

фотосумка – 1 шт.

Характеристики

Общий вес набора – 3.12 кг

Стойка GRIFON-1999nb

три секции диаметром 16–19-22 мм;

адаптер с резьбой диаметром 1/4 дюйма;

максимальная высота – 200 см;

длина в сложенном состоянии – 68 см;

материал труб – алюминий;

материал ножек – железо;

длина ножек – 49.6 см;

диаметр труб ножек – 16 мм;

вес – 0.88 кг;

Поворотный держатель горячий башмак с отверстием для зонта тип В

габариты – 10,5 х 5,5 х 4.0 см;

адаптер для установки на стойку – 5/8";

соединение для вспышек – холодный башмак;

материал – анодированный алюминий, пластик ABS;

цвет – черный;

вес – 122 г;

Просветный белый зонт T-84

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Зонт S-84 серебро на отражение

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Сумка