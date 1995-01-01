Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Переходник Grifon FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"

  • FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"
  • FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"
  • FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"
  • FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"
  • FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"
Код товара:УТ-00092111
Артикул:16601

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Переходник Grifon FLH-04 предназначен для совмещения между собой различного студийного оборудования: приборов постоянного и импульсного света, штативов и стоек, клешневых зажимов, прищепок, струбцин и так далее. В основании находится резьбовое гнездо 3/8"-16 с резьбовым переходником на 1/4"-20, а сверху – стандартный студийный «палец» 5/8" (16 мм). Переходник выполнен из стали, что обеспечивает надежность соединения и долгие годы службы.