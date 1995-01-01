Главная страница Осветительное оборудование Держатели Переходник Grifon FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"

Переходник Grifon FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"

<







>



Код товара: УТ-00092111 Артикул: 16601 Код товара: УТ-00092111 Артикул: 16601 Переходник Grifon FLH-04 предназначен для совмещения между собой различного студийного оборудования: приборов постоянного и импульсного света, штативов и стоек, клешневых зажимов, прищепок, струбцин и так далее. В основании находится резьбовое гнездо 3/8"-16 с резьбовым переходником на 1/4"-20, а сверху – стандартный студийный «палец» 5/8" (16 мм). Переходник выполнен из стали, что обеспечивает надежность соединения и долгие годы службы. Товар не найден Задать вопрос Описание Переходник Grifon FLH-04 предназначен для совмещения между собой различного студийного оборудования: приборов постоянного и импульсного света, штативов и стоек, клешневых зажимов, прищепок, струбцин и так далее. В основании находится резьбовое гнездо 3/8"-16 с резьбовым переходником на 1/4"-20, а сверху – стандартный студийный «палец» 5/8" (16 мм). Переходник выполнен из стали, что обеспечивает надежность соединения и долгие годы службы. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.