Переходник Grifon FLH-04, гнезда 1/4" и 3/8" + шпигот 5/8"
Код товара:УТ-00092111
Артикул:16601
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Описание
Переходник Grifon FLH-04 предназначен для совмещения между собой различного студийного оборудования: приборов постоянного и импульсного света, штативов и стоек, клешневых зажимов, прищепок, струбцин и так далее. В основании находится резьбовое гнездо 3/8"-16 с резьбовым переходником на 1/4"-20, а сверху – стандартный студийный «палец» 5/8" (16 мм). Переходник выполнен из стали, что обеспечивает надежность соединения и долгие годы службы.