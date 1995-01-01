Grifon B-119 – тканевый зеленый фон-хромакей, хлопчатобумажный муслин высокой плотности (186 г/м2), матовая небликующая ткань с мелкоячеистой текстурой, которая на снимках выглядит как сплошная зеленая поверхность. Этот фон, как правило, используется в качестве «хромакея», то есть инструмента для замены фона (работает как для фото, так и для видео).

Зеленый хромакей светлее синего, поэтому не требует специальной подсветки, однако нужно учитывать, что поверхность фона при использовании мощных осветителей (постоянного света или вспышек) может давать довольно неприятные зеленоватые отсветы на одежду, кожу, волосы модели. Это особенно критично при съемке, к примеру, блондинок, прозрачных объектов, светлой одежды и так далее. Отчасти это исправляется увеличением дистанции между объектом и фоном.

Размеры фона (3х7 м) вполне достаточны не только для ростовых, но и для групповых портретов. Фон не очень тяжелый: около 3.9 кг, такую нагрузку вполне выдерживают мобильные подвесные системы, так называемые «ворота». По стороне 3 м прошиты рукава, в один из которых заводится горизонтальная перекладина ворот, поэтому развертывание всей фоновой системы на новом месте занимает буквально пару минут.