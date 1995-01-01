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Фон Grifon B-111 тканевый, 3х7 м, белый

  • B-111 тканевый, 3х7 м, белый
  • B-111 тканевый, 3х7 м, белый
  • B-111 тканевый, 3х7 м, белый
Код товара:УТ-00092105
Артикул:12206

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Grifon B-111 – тканевый белый фон, хлопчатобумажный муслин высокой плотности (186 г/м2), матовая небликующая ткань с мелкоячеистой текстурой, отлично подходящая для портретной фотографии в высоком ключе (high-key). Полотно цельное без швов, края фона прошиты для защиты от самораспускания. Фон равномерно прокрашен и не линяет при стирке.

Размеры фона (3х7 м) вполне достаточны не только для ростовых, но и для групповых портретов. Фон не очень тяжелый: всего 2.5 кг, такую нагрузку легко выдерживают мобильные подвесные системы, так называемые «ворота». По стороне 3 м прошиты рукава, в один из которых заводится горизонтальная перекладина ворот, поэтому развертывание всей фоновой системы на новом месте занимает буквально пару минут.

Подсказка: для правильного high-key вам нужно направить на фон 1-2 вспышки, тогда он полностью уйдет в белое.