Grifon B-111 – тканевый белый фон, хлопчатобумажный муслин высокой плотности (186 г/м2), матовая небликующая ткань с мелкоячеистой текстурой, отлично подходящая для портретной фотографии в высоком ключе (high-key). Полотно цельное без швов, края фона прошиты для защиты от самораспускания. Фон равномерно прокрашен и не линяет при стирке.

Размеры фона (3х7 м) вполне достаточны не только для ростовых, но и для групповых портретов. Фон не очень тяжелый: всего 2.5 кг, такую нагрузку легко выдерживают мобильные подвесные системы, так называемые «ворота». По стороне 3 м прошиты рукава, в один из которых заводится горизонтальная перекладина ворот, поэтому развертывание всей фоновой системы на новом месте занимает буквально пару минут.

Подсказка: для правильного high-key вам нужно направить на фон 1-2 вспышки, тогда он полностью уйдет в белое.