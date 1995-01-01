Grifon B-103 – тканевый серый фон, хлопчатобумажный муслин высокой плотности (186 г/м2), матовая небликующая ткань с мелкоячеистой текстурой, которая на снимках выглядит как сплошная серая поверхность. Серый цвет идеально подходит для классического студийного портрета (не high- и не low-key). Он не отвлекает от объекта съемки, и что не менее важно – не отбрасывает на него цветные переотражения. В зависимости от расположения осветительных приборов, а также используемых модификаторов, фон может отображаться светлее или темнее. Размеры фона (3х5 м) вполне достаточны не только для ростовых, но и для групповых портретов.

Фон не очень тяжелый: всего 2.5 кг, такую нагрузку легко выдерживают мобильные подвесные системы, так называемые «ворота». По стороне 3 м прошиты рукава, в один из которых заводится горизонтальная перекладина ворот, поэтому развертывание всей фоновой системы на новом месте занимает буквально пару минут.