Тканевые соты для параболических софтбоксов Grifon KU-16 90 и KU II-16 SW-90, а также родственных моделей других производителей. Соты отсекают боковые лучи и сужают угол рассеивания, это позволяет избежать паразитной засветки фоновых объектов (light spill), фон получается более приглушенным, а рисунок в целом – более контрастным и «драматичным» (когда это необходимо). Соты также помогают при использования софтбокса в качестве контрового света: меньше вероятность получить блики и ореолы в объективе.

Эта решетка состоит из квадратных ячеек из синтетического полотна без каркаса. Соты устанавливаются по периметру переднего края софтбокса с помощью ленты-«липучки». Ширина, длина и глубина ячеек составляют 4 х 4 х 4 см.