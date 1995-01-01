Сотовая решетка из нетканого полотна с габаритами 30 х 120 см предназначена для фиксации на двух моделях: стрипбоксе SBQ-30120 или SB-30120 от GRIFON. Зафиксировать и снять эти соты с софтбоксов можно легко и быстро с помощью «липучек» по краю наружного периметра купола.

У этих съемных сот ячейки имеют квадратную форму 5 х 5 см. Легко подсчитать, что число ячеек 6 х 24 штуки соответственно. Глубина ячеек такая же – 5 см. Это значит, что угол рассеивания светового луча, прошедшего через соты, будет составлять 45. Таких габаритов придерживается большинство производителей фотооборудования, так как световым потоком с углом рассеивания в 45 легче всего управлять.

Что вы получите, прикрепив тканевые соты #30-120 к вашему стрипбоксу? Только одно: ограничение светового потока с точной фокусировкой на снимаемом объекте. Важно то, что при «обрезке» лишних лучей свет не теряет своих высоких качеств: ни мягкости, ни направленности, ни плавного светотеневого перехода от центра к краю светового пятна.

Сотовая решетка #30-120 создаст дополнительную контрастность за счет ликвидации «лишнего» света, распространяемого стрипбоксом мимо объекта, по сторонам. Все, что для снимка не нужно, остается, таким образом, в тени. Если вам понадобится контровый свет или специальная подсветка какого-то участка, это можно будет сделать с дополнительным источником света.

Дополнительный бонус от сот #30-120 получат владельцы домашних студий малых размеров. Все дело в паразитирующем свете от цветных стен, риск которого резко снижается, если вы будете снимать с сотами.

Характеристики: