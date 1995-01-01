Описание

Оптическая насадка GreenBean ZoomMount 150BW позволяет создать световое пятно изменяемого диаметра с довольно чётко очерченными границами – благодаря встроенной классической линзе Френеля диаметром 150 мм. Плоско-параллельная линза изготовлена из оптического полимерного стекла и имеет толщину около 3.5 мм. На внешней стороне линзы нанесены концентрические окружности, фокусирующие лучи, угол раскрытия светового луча 12–40°. На внутренней – микролинзы для выравнивания освещенности внутри светового пятна. Линза имеет высокое светопропускание и не изменяет цветовую температуру источника.

Насадка устанавливается на студийные осветители и фотовспышки с байонетом Bowens. Применяется в кинопроизводстве для создания акцентированного контрастного освещения, в художественной фотографии, в сценических постановках. Корпус насадки изготовлен из прочного жаростойкого пластика – прибор меньше нагревается, чем металлический, соответственно в нем не появляются деформации, приводящие к заеданию (или, наоборот, люфтам) движущихся частей. В торцах – два ряда перфорации для отведения теплого воздуха.

Ребристый корпус для сцепления с рукой, предотвращает проскальзывания. Корпус черного цвета, матовый, противобликовый. Размер пятна плавно регулируется вращением кольца настройки фокусного расстояния. На корпусе нанесена шкала для точного регулирования размера светового пятна. На передней части корпуса расположено металлическое кольцо для крепления шторок и дополнительных насадок с посадочным диаметром 170 мм.