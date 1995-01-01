Осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED, светодиодный, зум, байонет Bowens
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Описание
Мощность светодиода 90 Вт
Эффективность прибора обусловлена применением в качестве источника света светодиода мощностью 90 Вт с цветовой температурой 5600К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы (до 50000 часов) и минимальным тепловыделением. Практически всю получаемую энергию светодиод преобразует в свет, экономия электроэнергии составляет до 80% (по сравнению с галогенными осветителями).
Асферическая линза и линза Френеля
Внутренняя асферическая линза собирает свет и эффективно перенаправляет его к передней линзе Френеля. Благодаря асферической линзе обеспечивается большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.
Универсальный блок питания
Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 90 до 240 В, оснащен разъемом 2pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount . Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без мерцаний (Flicker Free).
Байонет Bowens
Прибор ZOOM 90BW LED оборудован байонетом Bowens и совместим со множеством светоформирующих насадок.
Система охлаждения без шума
Светодиодная технология обеспечивает низкое выделение тепла и делает среду съемки более безопасной и удобной. Система охлаждения на основе медного радиатора эффективно охлаждает светодиод, и, благодаря отсутствию вентилятора, возможна съемка сюжетов с синхронной записью звука без постороннего шума.
Шторки с зажимами для гелевых фильтров
В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку. Шторки служат для формирования нужной формы светового пятна и могут поворачиваться на 360 градусов.
Компактный корпус и универсальный кронштейн
Малый объем, малый вес и высокая мощность позволяют использовать осветитель малочисленной съемочной группой даже в небольшом рабочем пространстве. Кронштейн позволяет наклонить осветитель вперед/назад и прочно зафиксировать положение.
Характеристики:
- Мощность светодиода 90 Вт
- Цветовая температура 5600K±200K (3500K±200K с фильтром)
- Регулировка мощности светового потока 10-100% плавная
- Диапазон фокусировки 10˚ – 55˚
- Индекс цветопередачи CRI ≥95
- Ресурс светодиода 50000 часов
- Байонет Bowens
- Держатель аксессуаров Ø126 мм
- Электропитание 90-240 В пер. тока/ 12-24 В пост. тока
- Питание от аккумуляторов V-mount да
- Охлаждение пассивное, без вентилятора
- Установка 5/8" (16 мм)
- Материал корпуса алюминиевый сплав
- Материал кронштейна алюминиевый сплав
- Размеры осветителя (без лиры): длина (широкий / узкий луч): 203 / 253 мм, ширина: 130 мм, высота: 150 мм
- Длина лиры 145 мм
- Вес осветителя (без шторок и фильтра) 2,73 кг