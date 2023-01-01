Описание

Мощность светодиода 90 Вт

Эффективность прибора обусловлена применением в качестве источника света светодиода мощностью 90 Вт с цветовой температурой 5600К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы (до 50000 часов) и минимальным тепловыделением. Практически всю получаемую энергию светодиод преобразует в свет, экономия электроэнергии составляет до 80% (по сравнению с галогенными осветителями).

Асферическая линза и линза Френеля

Внутренняя асферическая линза собирает свет и эффективно перенаправляет его к передней линзе Френеля. Благодаря асферической линзе обеспечивается большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.

Универсальный блок питания

Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 90 до 240 В, оснащен разъемом 2pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount . Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без мерцаний (Flicker Free).

Байонет Bowens

Прибор ZOOM 90BW LED оборудован байонетом Bowens и совместим со множеством светоформирующих насадок.

Система охлаждения без шума

Светодиодная технология обеспечивает низкое выделение тепла и делает среду съемки более безопасной и удобной. Система охлаждения на основе медного радиатора эффективно охлаждает светодиод, и, благодаря отсутствию вентилятора, возможна съемка сюжетов с синхронной записью звука без постороннего шума.

Шторки с зажимами для гелевых фильтров

В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку. Шторки служат для формирования нужной формы светового пятна и могут поворачиваться на 360 градусов.

Компактный корпус и универсальный кронштейн

Малый объем, малый вес и высокая мощность позволяют использовать осветитель малочисленной съемочной группой даже в небольшом рабочем пространстве. Кронштейн позволяет наклонить осветитель вперед/назад и прочно зафиксировать положение.

Характеристики: