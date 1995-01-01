GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с тяжелым профессиональным оборудованием и длиннофокусными объективами. Сочетает высокую устойчивость, большую грузоподъемность и малый вес. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки.

VideoMaster 190 весит всего 2,4 кг и выдерживает нагрузку до 18 кг. Максимальная высота установки камеры составляет от 20 см до 150 см, длина в сложенном виде 63 см. Штатив подходит для тех, кому необходима бескомпромиссная устойчивость при съемке, а также тем, кто любит частые вылазки на природу – благодаря компактным размерам в сложенном виде, штатив поместится даже в походную сумку.

Мощное литое основание штатива и секции большого диаметра обеспечивают максимальную устойчивость на скручивание и быстрое затухание колебаний. Ноги штатива выполнены из прочного алюминиевого сплава, клипсовые замки QuickLock надежно соединяют секции. В комплекте поставляются съемные металлические шипы и резиновые пятки, эта позволяет легко заменять изношенные опоры, либо установить другие, подходящие для конкретной ситуации (совместимы опоры с винтом диаметром 10 мм).