Двухсторонний фон хромакей GreanBean Twist 240×240 B/G предназначен для фото и видеосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. С одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон). Фон на жестком и упругом складном каркасе — в считанные секунды готов к работе, предупреждает образование складок и бликов влияющих на цветовой тон.

Каркас также служит опорой, фон можно использовать без дополнительной системы крепления, например, прислонив к стенке. Размер в рабочем состоянии 240×240 см — позволит использовать его для большинства сцен, диаметр в сложенном состоянии — 92 см. Стойкая к истиранию ткань легко чистится. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.